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بث مباشر | رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد وألميريا بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإسباني

بث مباشر | رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد وألميريا بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإسباني

بث مباشر
بوابة الفجر

بث مباشر | رابط مشاهدة مباراة ريال مدريد وألميريا بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإسباني، يستضيف فريق ريال مدريد نظيره ألميريا مساء اليوم، السبت، على ملعب "سينتياجو بيرنابيو"، ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الإسباني موسم 2022-2023.

موعد مباراة الريال ضد ألميريا فى الدوري الإسباني والقنوات الناقلة 
 

تقام مباراة الريال ضد ألميريا فى السابعة والنصف مساء اليوم، السبت، على ملعب "سينتياجو بيرنابيو"، ويمكنك متابعة المباراة من خلال إما قناة beIN Sports HD 1 Premium أو قناة beIN Sports HD 1.

مباراة ريال مدريد وألميريا

ويسعى الملكي لتحقيق الفوز من أجل مصالحة جماهيره، بعد الهزيمة أمام جيرونا الأخيرة بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى حين يسعى فريق ألميريا لمواصلة انتصاراته بعدما تفوق في المباراة الأخيرة على حساب خيتافي بهدفين مقابل هدف من أجل الخروج من دوامة الهبوط.

ترتيب الدوري الإسباني

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 65 نقطة بفارق 11 نقطة عن برشلونة المتصدر، بعدما خاض 31 مباراة خاضها حتى الآن، حيث فاز في 20 مباراة وتعادل في 5 مباريات وخسر 6 مباريات.

بينما يحتل ألميريا المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 33 نقطة، من 31 مباراة خاضها حتى الآن، حيث فاز في 9 مباريات وتعادل في 6 مباريات وخسر 16 مباراة.

شاهد مباراة ريال مدريد وألميريا بجودات عالية | إضغط هنا

شاهد مباراة ريال مدريد وألميريا بجودات عالية | إضغط هنا
 

ريال مدريد وألميريا 

وعاد الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد للمران الجماعي للملكى استعدادًا لمواجهة ألميريا. وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن كريم بنزيما شارك فى التدريبات الجماعية للريال الأخيرة بعد غيابه عن مباراة جيرونا الأخيرة، بعدما استبعده الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب الملكي بسبب معاناته من الإجهاد، لكنه سيكون جاهزًا لمواجهة ألميريا.

الريال ضد ألميريا

بينما تأكد غياب لوكا مودريتش عن ريال مدريد أمام ألميريا للإصابة، وأكد الموقع الرسمي للملكي إصابة اللاعب على مستوى فخذه الأيسر، مشيرًا إلى أنّه سيراقب تقدم حالته، بينما أشارت تقارير إلى الإصابة قد تبعده عن مباراتي مانشستر سيتي فى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.
 

شاهد مباراة ريال مدريد وألميريا بجودات عالية | إضغط هنا

شاهد مباراة ريال مدريد وألميريا بجودات عالية | إضغط هنا
 

وقال أنشيلوتي فى المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة، إن الفترة الحالية في الدوري الإسباني هي الأصعب، بسبب رغبة كل الأندية فى حصد أكبر عدد من النقاط من أجل التواجد في مركز جيد في الدوري، أو الهروب من مراكز الهبوط.
وأضاف، "بالتأكيد، لدينا قلق فى الوقت الحالي مما يواجه فينيسيوس جونيور فى الدوري الإسباني الليجا، ولكن بالتأكيد هذا الأمر طبيعى، ولكن فينيسيوس دائما ما يواجه مشاكل في كافة المباريات، والطريقة الوحيدة لإيقاف هذا الأمر هو الوحيد القادر على إيقافها بنفسه فقط".

وتابع، "لوكا مودريتش تعرض لإصابة صغيرة خلال الفترة الماضية، بالفعل سيتغيب أمام ألميريا، وسنتابع تطورات حالته من أجل معرفة موقفه من مباراة نهائي كأس ملك إسبانيا خلال الفترة المقبلة".

وأتم مدرب ريال مدريد تصريحاته قائلا، "رحيلي ليس مرتبطا بالحصول على دوري أبطال أوروبا، ولكن التركيز فى الوقت الحالي على تقديم الأفضل خلال الفترة المقبلة، وخلق دوافع كبيرة تساعد الفريق في مواصلة نتائجه الجيدة خلال المواسم الأخيرة، عقدي مع ريال مدريد ممتد حتي عام 2024".

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