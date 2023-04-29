يلا شوت .. بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وألميريا اليوم في الدوري الاسباني .. YALLA SHOOT

يلا شوت.. بث مباشر مشاهدة مباراة ريال مدريد وألميريا اليوم في الدوري الاسباني.. YALLA SHOOT، تترقب الجماهير موعد مباراة ريال مدريد وألميريا والقنوات الناقلة لها في الدوري الإسباني، حيث تقام المباراة ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين، ويبحث فيها الفريق الملكي عن استعادة نغمة الانتصارات من جديد، بعد سقوطه في فخ الهزيمة بالجولة الماضية أمام جيرونا بأربعة أهداف مقابل هدفين.

موعد مباراة ريال مدريد وألميريا والقنوات الناقلة لها في الدوري الإسباني

وسيكون السادسة والنصف مساء اليوم السبت، هو موعد مباراة ريال مدريد وألميريا والقنوات الناقلة لها في الدوري الإسباني، ضمن منافسات الجوة الثانية والثلاثين من عمر المسابقة.

وفي إطار بحث الجماهير عن موعد مباراة ريال مدريد وألميريا والقنوات الناقلة لها في الدوري الإسباني، سيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sports HD 1 ويعلق عليه حفيظ دراجي.

موقف الفريقين في جدول ترتيب الدوري الإسباني

ويحتل فريق مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 65 نقطة خلف برشلونة المتصدر برصيد 76 نقطة، فيما يحل ألميريا بالمركز الخامس عشر برصيد 33 نقطة.

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يلتقي ريال مدريد مع ألميريا يوم السبت في سانتياغو برنابيو على أمل العودة إلى الفوز بعد الإذلال الذي تعرض له في بداية الأسبوع.

في الواقع، هزم بطل الدوري الإسباني 4-2 أمام جيرونا خارج أرضه يوم الثلاثاء الماضي، مما ضمن انتهاء دفاعه عن لقب الدوري.

ولكن مع المباريات المهمة في المسابقات الأخرى، من المهم أن يعود ريال مدريد إلى الفوز ويبني لحظة تصل إلى المرحلة الأخيرة من الموسم.

يواجه ريال مدريد وألميريا بعضهما البعض يوم السبت 29 أبريل، الساعة 18:30 (18:30) في سانتياغو برنابيو (مدريد). تتوافق المباراة مع المحطة 32 من laLiga Santander 2022-2023 وتواجه مدريد بتدريب كارلو أنشيلوتي (الثاني في الترتيب برصيد 65 نقطة) وألميريا إي روبي (المركز الخامس عشر برصيد 33 نقطة). بعد ذلك، نراجع أوقات ومكان مشاهدة مباراة كرة القدم هذه على التلفزيون.

في إسبانيا، ستكون مباراة ريال مدريدمع ألميريا هي المباراة الأولى. بث مباشر يوم السبت 29 أبريل الساعة 6:30 مساء عبر مشغلي Movistar وOrange، الذين سيعرضون المباراة على الإنترنت ومع إمكانية الوصول من هاتفك المحمول أو جهازك اللوحي أو الكمبيوتر أو التلفزيون الذكي.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وألميريا بث مباشر

سقط الفائز بدوري أبطال أوروبا 14 مرة فجأة في هزيمة 4-2 أمام جيرونا في المرة الأخيرة، على الرغم من أنهم كانوا سيشعرون بتحسن طفيف عن أنفسهم بعد 24 ساعة حيث سقط برشلونة 2-1 أمام رايو فاليكانو.

يتقدم لوس بلانكوس بفارق نقطتين على غريمه أتلتيكو مدريد، الذي يحتل المركز الثالث، ويجب أن يستعيد مستواه في الدوري بسرعة إذا أراد ضمان إنهاء نهائي برشلونة – لقد حصد اللقب بفارق 11 نقطة.

مباراة ريال مدريد وألميريا بث مباشر

ريال مدريد ضد الميريا، تحدث المدرب كارلو أنشيلوتي إلى وسائل الإعلام، متطرقا إلى التحديات التي تنتظره وفريقه.

وفي حديثه عن احتمال مواجهة الميريا، قال: “إنها نفس الصعوبة التي تواجهها الفرق التي تلعب من أجل الأشياء. إنها مباراة صعبة وأكثر من ذلك بالنسبة لنا لأننا لم نكن جيدين في جيرونا”.

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ريال مدريد وألميريا بث مباشر

يحتل ألميريا حاليا المركز 15 في ترتيب الدوري الإسباني ولم يكن في أقصى مستوياته حتى الآن هذا الموسم. تفوق الفريق المغادر على خيتافي في فوز مهم 2-1 الأسبوع الماضي وسيتطلع إلى تحقيق نتيجة مماثلة في هذه المباراة.

من ناحية أخرى، يحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الليغا في الوقت الحالي وكان مثيرا للإعجاب هذا الموسم. سقط لوس بلانكوس في هزيمة مفاجئة 4-2 على يد جيرونا في مباراته السابقة وسيتطلع إلى التعافي في نهاية هذا الأسبوع.