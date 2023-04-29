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مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم | يلا شووت مشاهدة مباراة ريال مدريد وألميريا بث مباشر يلا شوت يوتيوب YALLA SHOOT

مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم | يلا شووت مشاهدة مباراة ريال مدريد وألميريا بث مباشر يلا شوت يوتيوب YALLA SHOOT

بث مباشر
بوابة الفجر

مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم | كورة لايف مشاهدة مباراة ريال مدريد وألميريا بث مباشر يلا شوت يوتيوب YALLA SHOOT، في إطار الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإسباني لموسم 2022-2023، يستضيف ريال مدريد نظيره الميريا الليلة، السبت، على ملعب سانتياغو برنابيو.

موعد البث والقنوات لمباراة الميريا وريال مدريد في الدوري الاسباني

تقام مباراة ريال مدريد والميريا اليوم السبت الساعة 19:30 على ملعب سانتياغو برنابيو ويمكنك مشاهدة المباراة على beIN Sports HD 1 Premium أو beIN Sports HD 1.

مباراة ريال مدريد والميريا

يتطلع ريال مدريد للفوز على جماهيره بعد الخسارة بأربعة أهداف أمام جيرونا، بينما يتطلع الميريا إلى مواصلة سلسلة انتصاراته بعد تأخره بهدفين أمام خيتافي في مباراته الأخيرة. للخروج من دوامة الخروج السهل.

ترتيب الدوري الاسباني

لعب ريال مدريد 31 مباراة حتى الآن، وفاز في 20 مباراة، وتعادل في 5 مباريات وخسر 6 مباريات، ويحتل المركز الثاني في جدول الدوري الإسباني برصيد 65 نقطة بفارق 11 نقطة عن المتصدر برشلونة.

ويحتل الميريا المركز الخامس عشر في جدول الدوري الاسباني برصيد 33 نقطة وانتصر في 9 مباريات وتعادل في 6 مباريات وخسر 16 مباراة من أصل 31 مباراة خاضها حتى الآن.

ريال مدريد والميريا

عاد كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد إلى حصص تدريب مجموعات النادي استعدادا لمباراة الميريا. وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية أن كريم بنزيمة شارك في آخر جلسة تدريبية لريال مدريد بعد غيابه عن مباراة جيرونا الأخيرة بعد أن استبعده المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي بسبب الإجهاد، لكنه سيكون متاحًا. سيواجه ألميريا.

ريال مقابل ألميريا

وبينما تأكد غياب لوكا مودريتش عن مباراة ريال مدريد أمام ألميريا بسبب الإصابة، أكد الموقع الرسمي للملك إصابة اللاعب في فخذه الأيسر وقال إنهم يتابعون حالته وأن الإصابة قد تستمر. غاب عن مباراتي مانشستر سيتي في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحفي حول المباراة إن الموسم الحالي من الدوري الإسباني هو الأصعب لأن جميع الأندية تريد جمع أكبر عدد من النقاط لتكون في موقع جيد في الدوري. تجنب مراكز الإنزال..

وأضاف: “بالطبع نحن قلقون بشأن ما يواجهه فينيسيوس جونيور في الدوري الإسباني، في الدوري الإسباني، لكن بالطبع هذا طبيعي، لكن فينيسيوس يعاني دائمًا من مشاكل في جميع المباريات والطريقة الوحيدة للتوقف. فقط هو يمكن أن يوقف هذه المشكلة “..

شاهد مباراة ريال مدريد وألميريا بجودات عالية | إضغط هنا
 

شاهد مباراة ريال مدريد وألميريا بجودات عالية | إضغط هنا
 

وتابع: “لوكا مودريتش تعرض لإصابة طفيفة في الآونة الأخيرة. في الواقع، لن يلعب ضد الميريا وسنراقب حالته لنرى موقعه في نهائي كوبا ديل ري الموسم المقبل”..

واختتم مدرب ريال مدريد بالقول: “رحيلي ليس مرتبطا بالفوز بدوري الأبطال، لكن التركيز الرئيسي في الوقت الحالي هو تقديم الأفضل في الموسم المقبل وخلق دوافع كبيرة تساعد الفريق على الاستمرار. نتائجه الجيدة في المواسم الأخيرة. تم تمديد عقدي مع ريال مدريد حتى عام 2024..

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