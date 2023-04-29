إليكم الآن.. تطعيمات الحج الإلزامية قبل السفر للأراضي المقدسة

تعتبر تطعيمات الحج الإلزامية قبل السفر للأراضي المقدسة، هي إحدى شروط السفر إلى الأراضي المقدسة وأداء فريضة الحج، وإليكم التفاصيل:

تطعيمات الحج الإلزامية

أكدت وزارة الصحة المصرية على ضرورة أخذ تطعيمات الحج الإلزامية قبل السفر إلى الأراضي المقدسة، لتجنب مخاطر الصحة العامة، ولتفادي الإصابة بالعديد من الأمراض المعدية على الصعيد الإقليمي والدولي، وبمراجعة الاشتراطات الصحية للسلطات السعودية لمنع انتشار أية مخاطر بين حجيج بيت الله الحرام.

أهمية تطعيمات الحج الإلزامية

واوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه يجب أخذ تطعيمات الحج الإلزامية قبل السفر إلى الأراضي المقدسة واكتمال جرعات التطعيم ضد كورونا وهي عبارة عن جرعة واحدة من لقاح جونسون أو جرعتين من باقي اللقاحات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية، مع تقديم شهادة الـQR Code حديثة ولم يتعدى عليها 6 أشهر.

تطعيمات الحج الإلزامية

وتتضطن التطعيمات، التطعيم ضد الالتهاب السحائي، خلال آخر 3 سنوات، مع تقديم شهادة التطعيم، بناء على اشتراطات السلطات الصحية السعودية للسلامة العامة.

نصائح مهمة

وأكد الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة والسكان للشؤون الوقائية، إلى ضرورة تطعيمات الحج الإلزامية لتحصين النفس، داعيا أصحاب الأمراض المزمنة إلى اصطحاب ما يفيد بحالتهم الصحية، إضافة إلى وجود كميات مناسبة من الأدوية الخاصة بهم، تكفي فترة الإقامة بالأراضي المقدسة، على أن تكون داخل أغلفتها الأصلية، مع التطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية.

أماكن مكاتب تطعيمات الحج الإلزامية على مستوى الجمهورية