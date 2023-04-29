مشاهدة مباراة الهلال ضد أوراوا بث مباشر يلا شوت اليوم في نهائي دوري أبطال آسيا

مشاهدة مباراة الهلال ضد أوراوا بث مباشر يلا شوت اليوم في نهائي دوري أبطال آسيا، يلتقي الهلال السعودي وأوراوا الياباني مساء يوم السبت 29 أبريل 2023 في مباراة الذهاب من نهائي دوري أبطال آسيا 2023، تُقام مباراة الهلال وأوراوا القادمة على ملعب الملك فهد الدولي بمدينة الرياض، على أن تُقام مباراة العودة باليابان يوم 6 مايو على ملعب سايتاما المعروف، نهائي دوري أبطال آسيا 2023 سوف يكون ثالث نهائي بين الهلال وأوراوا، حيث تقابل الهلال والفريق الياباني في نهائي 2017 وفاز أوراوا 1-0 باليابان وتعادل في الرياض 1-1، وفي نهائي 2019 فاز الهلال ذهابًا وعودة بنتيجة 1-0 ثم 2-0.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وأوراوا

بخصوص قنوات تذيع مباراة الهلال واوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا 2023 فسوف تكون منقولة على قناة SSC HD1 السعودية، قناة أبوظبي الرياضية آسيا، دبي الرياضية آسيا، وقناة بي إن سبورتس آسيا.

محترفي نادي أوراوا الياباني:

يضم الفريق الياباني منافس الهلال على لقب نهائي آسيا عدد من المحترفين الأوروبيين وهم:

– ألكسندر شولز قلب دفاع من الدنمارك، يبلغ من العمر 30 سنة لعب لمنتخبات الدنمارك السنية.

– ماريوس هويبروتن وقلب دفاع نرويجي، 28 سنة، لعب لمنتخبات النرويج السنية.

– خوسيه كانتي لاعب مهاجم إسباني من أصول غينية، يبلغ من العمر 32 سنة، لاعب سابق لمنتخب غينيا الأول

– ديفيد موبيرج كارلسون جناح سويدي 29 سنة، لاعب دولي سابق لمنتخب السويد الأول.

– أليكس شالك مهاجم هولندي يبلغ من العمر 30 سنة، لعب لمنتخب شباب هولندا.

– بريان لينسن مهاجم هولندي 32 سنة.

موعد لعبة الهلال وأوراوا الفريق الياباني

الهلال هو أكثر الأندية الآسيوية فوزًا بدوري الأبطال بعدد 4 ألقاب، نادي أوراوا الياباني فاز بالبطولة مرتين من قبل، يقود الهلال المدير الفني المخضرم رامون دياز، يذكر أن الهلال هو حامل لقب تلك البطولة، وقد حصل هذا العام على المركز الثاني في بطولة كأس العالم للأندية، موعد مباراة الهلال وأوراوا الفريق الياباني يوم السبت في نهائي آسيا:

الساعة 8.30 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر.

الساعة 9.30 مساء بتوقيت دبي بالإمارات وسلطنة عمان.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

يستعد الهلال السعودي لخوض مباراة نهائية مهمة في بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، حيث يستضيف فريق أوراوا ريد دياموندز الياباني في الملعب الدولي بمدينة الرياض. ويسعى الهلال للاحتفاظ بلقب البطولة للعام الثاني على التوالي، وتحقيق الفوز للمرة الخامسة في تاريخ البطولة، والثالثة في آخر أربع نسخ. ويأمل المدرب رامون دياز في تقديم أداء جيد من قبل لاعبيه، ويتوقع أن يتشكل الفريق بتشكيلة تضم العديد من النجوم البارزين في الفريق، مثل علي البليهي وديلغادو وموسى ماريغا وأوديون إيغالو. ويتوقع جمهور الهلال أن يتمكن الفريق من تحقيق الفوز والتقدم نحو الحفاظ على لقب البطولة.