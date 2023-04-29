بث مباشر | رابط مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر يلا شوت اليوم في نهائي كأس آسيا 2023

بث مباشر | رابط مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر يلا شوت اليوم في نهائي كأس آسيا 2023، الهلال السعودي يستعد لمواجهة أوراوا ريد دياموندز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، وذلك في مباراة الذهاب التي ستقام على استاد الملك فهد الدولي بمدينة الرياض. يسعى الهلال للاحتفاظ بلقب البطولة للعام الثاني على التوالي، والتتويج باللقب للمرة الخامسة في تاريخ البطولة والثالثة في آخر أربع نسخ.

وتشير الإحصائيات إلى أن الهلال هو أكثر الفرق تتويجًا بلقب البطولة، حيث فاز باللقب في 4 مناسبات سابقة، عامي 1991 و2000، ودوري أبطال آسيا 2019 و2021. وخوض الفريق المباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي والرابعة في آخر 5 نسخ من البطولة.

ويستعد الهلال لهذه المباراة وهو في حالة من التفاؤل والثقة، حيث يدخل المباراة منتشيًا بانتصارين متتاليين في البطولات المحلية، الأول جاء على حساب غريمه التقليدي النصر والثاني على حساب الاتحاد في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويعتبر المدير الفني للهلال، الأرجنتيني رامون دياز، هذه المباراة من الأهمية القصوى، حيث أشار إلى أن الفريق يمتلك لاعبين يمتلكون القدرة على الظهور بمستوى جيد في هذه المباراة.

ومن المتوقع أن يبدأ الهلال المباراة بتشكيلة تشمل عبد الله المعيوف في حراسة المرمى، وياسر الشهراني، علي البليهي، جانغ هيون سو وسعود عبد الحميد في خط الدفاع، وسالم الدوسري، سلمان الفرج، محمد كنو وديلغادو في خط الوسط، وموسى ماريغا وأوديون إيغالو في خط الهجوم.

وتتوقع الجماهير السعودية والعربية بصفة عامة مباراة شيقة ومثيرة بين الفريقين، في سعي الهلال لتحقيق الفوز والتتويج باللقب، وفي الوقت نفسه تسعى أوراوا للعودة بنتيجة إيجابية إلى اليابان وتحقيق الفوز في مباراة الإياب.

موعد مباراة الهلال وأوراوا ريدز اليوم

تنطلق مباراة الهلال وأوراوا في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وأوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا

ومن المنتظر أن تنقل أحداث مباراة الهلال وأوراوا عبر فضائيات Alkass Nine HD، beIN Sports AFC HD، SSC1 HD، Abu Dhabi Sports Asia 1، Dubai Sports Asia 1 HD.

تستعد أوراوا ريدز لمواجهة الهلال السعودي في نهائي دوري أبطال آسيا، ويأمل الفريق الياباني في الحفاظ على سجله الحافل في البطولة وتحقيق اللقب للمرة الثالثة في تاريخه.

وعلى الرغم من أن أوراوا قد خاض مباريات مخيبة للآمال في الدوري المحلي، إلا أنه تمكن من التأهل إلى المباراة النهائية في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، وهو إنجاز كبير يثبت قوة الفريق في المنافسات القارية.

ويعتبر المدرب البولندي ماتشي سكورزا أن المباراة النهائية ستكون لحظة خاصة ومميزة لفريقه، وأنه يتوجب عليه الاستعداد بشكل جيد لتحقيق نتيجة جيدة، وهو ما يتطلب العمل الجاد والتركيز الشديد خلال مباراتي الذهاب والإياب.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

ومن المتوقع أن تكون تشكيلة أوراوا للمباراة متماسكة وقوية، وتضم عددًا من النجوم الذين يمتلكون الخبرة والمهارة الكافية لتحقيق الفوز، ومن بينهم اللاعب تاكاهيرو سكيني والمهاجم شينزو كوروكي اللذين يعتبران من أبرز نجوم الفريق.

ويتوقع جمهور أوراوا ريدز بأن يحافظ الفريق على أدائه المميز في المباراة النهائية، ويتمكن من تحقيق الفوز وإسعاد جماهيره والتتويج باللقب للمرة الثالثة في تاريخه.