ننشر أسعار الحج السياحي وموعد نهاية التسجيل

حرصا من موقع الفجر الإلكتروني ننشر لكم في السطور التالية، أسعار الحج السياحي 2023، وموعد نهاية التسجيل

أسعار الحج السياحي وموعد نهاية التسجيل

كشف باسل السيسي، نائب رئيس غرفة شركات السياحة سابقا، أن أسعار الحج السياحي 2023، صف أول مباشر على الحرم 250 مترًا بـ310 آلاف جنيه.

وأكد أن أسعار الحج السياحي 2023 صف ثانٍ من 250 مترًا إلى 1250 مترًا 275 ألف جنيه، وعن أسعار الحج السياحي 2023 على بُعد مسافة 1250 مترًا حتى 4000 متر فنادق خمس نجومـ فتكون 230 ألف جنيه.

وأضاف أن أسعار الحج السياحي الاقتصادي طيران 130 ألف جنيه، أما أسعار الحج السياحي البري 130 ألف جنيه.

ومن المفترض أن جميع الأسعار لا تشمل تذاكر الطيران باستثناء المستوى البري، وأوضحت الشركة أنه من المتوقع أن يتراوح سعر تذكرة الطيران بين 18 و25 ألف جنيه.

وأوضح أن أسعار جدية الحجز لـ الحج السياحي البرنامج الاقتصادي من المتوقع أن تصل إلى 20 ألف جنيه.

وتبلغ قيمة رسوم جدية الحجز للمتقدمين لبرامج الحج السياحي الـ 5 نجوم نحو 40 ألف جنيه، مشيرا إلى أن هذه الرسوم يتم استردادها في حالة عدم توفيق المتقدم لأداء فريضة الحج.

وتبدأ إجراءات تسجيل التضامنيات بين الشركات ومعاينة سكن الحجاج وتوثيق العقود، بعد إجراء القرعة العلنية لاختيار الحجاج يوم 30 إبريل المقبل.