مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر يلا شوت اليوم في نهائي دوري أبطال آسيا

مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر يلا شوت اليوم في نهائي دوري أبطال آسيا

بث مباشر
بوابة الفجر

مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر يلا شوت اليوم في نهائي دوري أبطال آسيا، عما قريب سيُسدل الستار على بطولة دوري أبطال آسيا 2023، وهي البطولة الأطول في تاريخ القارة الصفراء، حيث يستضيف استاد الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض، اللقاء المرتقب الذي يجمع الهلال وأوراوا في مباراة الذهاب بنهائي البطولة، وفيما يلي نتناول معكم كافة تفاصيل المباراة.

مباراة الهلال


تعد مباراة الهلال القادمة أحد أهم المباريات الحماسية التي ينتظرها عشاق الساحرة المستديرة كرة القدم بفارغ الصبر بخاصة مشجعي نادي الهلال السعودي، الذي يعد أكثر الأندية الآسيوية فوزًا بدوري الأبطال برصيد 4 ألقاب، بينما فاز نادي أوراوا الياباني بالبطولة مرتين، وتجدر الإشارة إلى أن الهلال هو حامل لقب البطولة وحصل على المركز الثاني في كأس العالم للأندية هذا العام.

موعد مباراة الهلال وأوراوا

يحين موعد مباراة الهلال وأوراوا القادمة في نهائي كأس آسيا 2023، مساء يوم السبت الموافق التاسع والعشرين (29) من شهر أبريل نيسان 2023، وستُقام المباراة على ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض King Fahd International Stadium، ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة وفق توقيتات مدن وعواصم الدول التالية:

  • في تمام الساعة الثامنة والنصف (8.30) مساء بتوقيت مكة المكرمة والكويت وقطر واليمن.
  • في تمام الساعة السابعة والنصف (8.30) مساءً بتوقيت القاهرة والسودان.
  • في تمام الساعة التاسعة والنصف (9.30) مساءً بتوقيت دبي بالإمارات وسلطنة عمان.
  • في تمام الساعة السادسة والنصف (6.30) مساءً بتوقيت كل من دولة تونس والمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال في نهائي آسيا

تحرص جماهير كرة القدم على معرفة القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد أوراوا في نهائي كأس آسيا، حيث من المقرر أن تنقل المباراة عبر قنوات SSC داخل المملكة العربية السعودية، وعبر قنوات أبو ظبي الرياضية داخل الإمارات، وستُنقل أيضًا المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس في باقي دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما سنذكر لكم القنوات وتردداتها عبر الجدول التالي:

اسم القناةتردد القناةالقمر الصناعيالاستقطابمعدل الترميزمعامل تصحيح الخطأ
SSC1 HD12380Arabsat 2Bأفقي275003/4
ssc112523.نايل ساتأفقي275005/6
beIN Sports AFC HD12245Eutelsat 7 West Aعمودي275002/3
الكأس ssc12523نايل ساتأفقي horizontal275005/6
الكأس المفتوحة10770سهيل ساتعمودي vertical275003/4
الكأس القطرية11919نايل ساتأفقي horizontal275002/3
أبو ظبي الرياضية12091نايل ساتعمودي V275005/6

من هو حكم المباراة ؟

حسبما ذكرت صحيفة “الرياضية” السعودية، أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد كلّف الحكم العماني “أحمد الكاف” بقيادة سيقود مباراة الهلال وأوراوا في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، وسيساعده في التحكيم كلًا من “أبو بكر العمري وراشد عادل”، بينما سيتولى الإماراتيان عمر العلي وأحمد عيسى قيادة غرفة الـ “VAR”.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

تشكيل الهلال المتوقع في نهائي كأس آسيا 2023

تجدر الإشارة إلى أنه تغير نظام البطولة هذا الموسم وعاد النهائي للعب على مباراتين بدلا من مباراة واحدة، هذا وقد بدأ الهلال مشواره في المجموعة الأولى وتأهل من الصدارة، وتخطى شباب الأهلي دبي، فولاد، والدحيل، بينما أوراوا فتأهل من المركز الثاني في مجموعته وتخطى جوهور دارول، باثوم يونايتد، وجونبوك، ومن المتوقع أن يخوض الهلال مواجهة نهائي كأس آسيا 2023 أمام أواراوا بالتشكيل الآتي:

  • حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.
  • خط الدفاع: محمد البريك، جانغ هيون سو، علي البليهي، محمد البريك.
  • خط الوسط: سلمان الفرج، محمد كنو، أندريه كاريلو.
  • خط الهجوم: سالم الدوسري، أوديون إيجالو، موسى ماريجا.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

الهلال السعودي ضد أوراوا الياباني

يتطلع الملايين من جماهير وعشاق كرة القدم الآسيوية في الوطن العربي إلى المواجهة النارية التي يلتقي فيها الهلال السعودي ضد أوراوا الياباني ضمن المسابقات النهائية لدوري أبطال آسيا لكرة القدم نسخة 2023، وذلك بعد أن نجح الفريقان في عبور نصف النهائي على حساب فريقي الدحيل وجونبوك، حيث يرغب الهلال في تحقيق فوز مريح بدعم من جمهوره، بينما يسعى أوراوا لانتزاع نتيجة إيجابية قبل مباراة الإياب.

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