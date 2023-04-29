كورة لايف الأسطورة مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر يلا شوت يوتيوب YALLA SHOOT

مشاهدة مباراة الهلال اليوم | كورة لايف الأسطورة مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر يلا شوت يوتيوب YALLA SHOOT

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بوابة الفجر

مشاهدة مباراة الهلال اليوم | كورة لايف الأسطورة مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر يلا شوت يوتيوب YALLA SHOOT، يفتح استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة السعودية الرياض أبوابه لاستضافة قمة من العيار الثقيل، تجمع بين الهلال وأوراوا في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2023.

تغير نظام البطولة الآسيوية هذا الموسم من جديد، حيث بدأت في العام الماضي واستمرت حتى الحالي، كما عاد النهائي للعب على مباراتين بعد أن أقيم في السنوات السابقة من مباراة واحدة.

بدأ نادي الهلال مشواره في دوري أبطال آسيا في المجموعة الأولى، وتأهل من الصدارة بفارق الأهداف فقط عن الريان الذي حل وصيفًا.

وفي دور الـ16، أقصى الزعيم شباب الأهلي دبي الإماراتي، قبل تخطي فولاد الإيراني في ربع النهائي، كما سحق الدحيل بسبعة أهدافٍ نظيفة في نصف النهائي.

على الجانب الآخر، تأهل نادي أوراوا من المركز الثاني في مجموعته خلف دايغو الكوري، وتخطى في الأدوار الإقصائية جوهور دارول وباثوم يونايتد وجونبوك على التوالي.

وفي الأسطر التالية، نتعرف على موعد مباراة الهلال وأوراوا في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وأكثر.

متى مباراة الهلال وأوراوا في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2023؟

موعد مباراة الهلال وأوراوا في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا هو يوم السبت 29 أبريل 2023، وتقام في استاد الملك فهد الدولي.

ومن المقرر أن يطلق حكم اللقاء صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ما القنوات الناقلة لمباراة الهلال وأوراوا؟

تختلف القناة الناقلة لنهائي دوري أبطال آسيا 2023 باختلاف الدولة، فإذا كنت تتابع المباراة من السعودية، ستجد مباراة الهلال وأوراوا على قناة SSC 1 HD.

أما في الإمارات، تأتي المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية آسيا 1 المخصصة لنقل فاعليات بطولات القارة الصفراء فقط.

بقية دول الشرق الأوسط يمكنها متابعة مباراة الهلال وأوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا 2023 من خلال الاشتراك في قناة "بي إن سبورتس" الآسيوية، أو عبر قناة الكأس الرياضية القطرية.

كيف تشاهد البث المباشر لمباراة الهلال وأوراوا؟

هناك طرق متعددة لمتابعة البث المباشر لمباراة الهلال وأوراوا في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2023، نظرًا لوجود أكثر من قناة ستنقل القمة المرتقبة.

يمكنك متابعة النهائي عبر الإنترنت من خلال الاشتراك في الباقة الرياضية شاهد VIP، أو من خلال تطبيق Starzplay.

يُضاف إلى الوسيلتين السابقتين وسيلتين أخرتين، وهما تطبيق "تود" وكذلك خدمة بي إن كونكت.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

 

المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعب
الهلال - أوراواالسبت 29 أبريل 2023،
20:30 بتوقيت مكة المكرمة		SSC 1 HD،
Abu Dhabi Sports Asia 1،
Alkass Nine HD،
beIN Sports AFC HD،
Dubai Sports Asia 1 HD		استاد الملك فهد الدولي


ما تشكيل الهلال المتوقع ضد أوراوا؟

من المتوقع أن يعتمد المدرب رامون دياز على التشكيل التالي في مباراة الهلال وأوراوا بذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2023.

تشكيلة الهلال ضد أوراوا: 4-4-2

عبد الله المعيوف
ياسر الشهراني - علي البليهي - جانغ هيون سو - سعود عبد الحميد
سلمان الفرج - محمد كنو - أندريه كاريو
سالم الدوسري - أوديون إيغالو - موسى ماريغا


رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

ما تشكيل أوراوا المتوقع ضد الهلال؟

من المتوقع أن يعتمد المدرب ميتشي سكورزا على التشكيل التالي في مباراة أوراوا والهلال في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2023.

تشكيلة أوراوا ضد الهلال: 4-2-3-1

شوساكو نيشيكاوا
أيومو أوهاتا - ألكساندر شولز - تاكويا إيوانامي - هيروكي ساكاي
كين إيواو - أتسوكي إيتو
تاكاهيرو سيكيني - يوشيو كويزومي - دافيد موبيرغ كارلسون
شينزو كوروكي

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