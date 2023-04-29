مشاهدة مباراة الهلال واوراوا ريد دياموندز بث مباشر يلا شوت اليوم السبت 29-04-2023 في دوري أبطال آسيا

مشاهدة مباراة الهلال واوراوا ريد دياموندز بث مباشر يلا شوت اليوم السبت 29-04-2023 في دوري أبطال آسيا، يستضيف الهلال السعودي نظيره الياباني أوراوا ريد دايموندز على استاد الملك فهد الدولي بالرياض اليوم السبت في تمام الساعة 20:30. مسابقة.

يخوض الهلال السعودي مباراته الثالثة ضد أوراوا ريد دايموندز في نهائي دوري أبطال آسيا AFC لحل صراعه مع النادي الياباني، حيث فاز كل منهما باللقب مرة واحدة في المواجهة السابقة بينهما.

ودخل الهلال المباراة مسلحًا بطاقم الفريق والجمهور في محاولة لتأمين فوز مريح سيقربه من اللقب الآسيوي، فيما يتطلع أبطال اليابان إلى تحقيق نتيجة إيجابية قبل عودتهم. مباراة في أوائل مايو.

مشاهدة مباراة الهلال واوراوا ريد دياموندز بث مباشر

وسيلتقي الفريقان في نهائي البطولة القارية المرموقة للمرة الثالثة في ست سنوات، حيث فاز أوراوا باللقب عام 2017، وانتقم الهلال من الهزيمة بعد ذلك بعامين.

وستتجاوز المواجهة بين الهلال وأوراوا التوقعات والحسابات، بالنظر إلى رغبتهما في الفوز باللقب الآسيوي، بالإضافة إلى قوة الفريقين وعدد البطاقات الفائزة التي يمكن أن تحدد المباراة في أي وقت.

ويستضيف الهلال أوراوا في ذهاب النهائي على ملعب الملك فهد بالرياض اليوم السبت، قبل أن يخوض مباراة الإياب على استاد سايتاما الياباني السبت المقبل.

ويدخل حامل اللقب مباراة الذهاب بعد فوزه في آخر مباراتين في جميع البطولات والتأهل لنهائي كأس الملوك بعد فوزه في نصف نهائي الدوري على ملعب الاتحاد المتصدر. – الفوز في ديربي الرياض 2-0 في الدوري ضد النصر بقيادة كريستيانو رونالدو.

مباراة الهلال واوراوا ريد دياموندز بث مباشر يلا شوت

يدخل الهلال المواجهة بعد فوزه الأخير في 2021. فاز بالبطولة لأن جائحة كورونا أدى إلى إلغاء النسخة الماضية، كما سبق للنادي السعودي أن فاز بالبطولة 4 مرات بينما كان في المركز الأول. لوحة الصدارة الحائزة على أكبر عرض في آسيا. على الرغم من فوز أوراوا ريد دايموندز الياباني باللقب مرتين من قبل، كانت آخر مرة في عام 2017.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

ويأمل الأرجنتيني رامون دياز، مدرب الهلال، أن تستمر النتائج الإيجابية مع الفريق، مع الكتيبة الزرقاء في حالة ممتازة، باستثناء الكوري جانغ هيون، الذي تعرض لإصابة في قدمه خلال مباراة الاتحاد عام 2018. نصف نهائي كأس الملك يوم الأحد الماضي.

مشاهدة مباراة الهلال واوراوا مباشر

وصل الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا بعد فوزه الرائع بسبعة أهداف على الدحيل القطري، فيما وصل فريق أوراوا الياباني إلى النهائي الآسيوي بعد فوزه على تشونبوك الكوري الجنوبي.، بسبب الغرامات.

ويملك الهلال 49 نقطة من 25 مباراة، مقابل 59 نقطة للاتحاد من 24 مباراة، لكن لا يزال أمامه فرصة للفوز بلقبين بعد التأهل لنهائي كأس الملك ودوري أبطال آسيا.

مباراة الهلال واوراوا بث مباشر

من ناحية أخرى، قال مدرب أوراوا وخبير كرة القدم السعودي البولندي ميسي سكورزا، بعد إشرافه على نادي الاتفاق عام 2012، كما أنه درب الفريق الأولمبي الإماراتي، قال: منذ أول يوم لي في العمل مع أوراوا، كنت أفكر. الاخير.