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الخطوط الجوية السعودية تكشف فتح باب التوظيف للرجال والنساء 1444

منوعات
بوابة الفجر

كشفت الخطوط الجوية السعودية عن فتح باب التوظيف للرجال والنساء 1444، عبر موقعها الرسمي بوابة التوظيف، فضلا عن الكشف شرط القبول بتلك الوظائف.

الشروط اللازمة للتقديم بوظائف الخطوط الجوية السعودية

أن يكون المواطن حاملًا الجنسية السُّعُودية.

لا بد من توافق معلومات المتقدم مع الجهات الخاصة بوزارة الخطوط الجوية السُّعُودية.

يجب على المتقدم أن يكون حاصل على شهادة الثانوية العامة فأعلى.

لا يتوفر على المتقدم من توافر خبرات سابقة بالمجال.

إذا كان المتقدم حاصل على شهادة من خارج المملكة، فيجب عليه إرفاق ما يعادل شهادة تخرجه وسجل حضوره الأكاديمي.

تحقيق المستوى المطلوب في اللغة الإنجليزية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 20 عامًا وألا يزيد عن 30 عامًا بالتقويم الميلادي.

الحد الأدنى للوصول للذراع 212 سم على أطراف الأصابع.

لا بد من تناسب الطول والوزن وفقًا للمخطط القياسي.

ضرورة اجتياز تقييم الفحص وفقًا للمعايير.

اجتياز الاختبار الموحد لإتقان اللغة الإنجليزية بدرجة لا تقل 72٪.

طريقة التقديم على وظائف الخطوط الجوية السعودية

يمكن لجميع المتقدمين التي تنطبق عليهم الشروط اللازمة لشغل إحدى الوظائف الشاغرة لكل من الرجال والنساء بالخطوط الجوية السعودية، تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي للخطوط الجوية السعودية.

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