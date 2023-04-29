يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال واوراوا اليوم 29-04-2023 في دوري أبطال آسيا YALLASHOOT

يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال واوراوا اليوم 29-04-2023 في دوري أبطال آسيا YALLASHOOT، سيتابع عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم بشغف مباراة الهلال السعودي وأوراوا ريدز الياباني في النهائي المرتقب لدوري أبطال آسيا 2023. ويتطلع جمهور الهلال لمساندة فريقهم وتشجيعه للفوز باللقب، حيث يعمل الفريق بجد لتحقيق هذا الهدف من خلال تدريباته ومعسكراته المغلقة.

وسيتم نقل المباراة النهائية عبر العديد من القنوات الناقلة المختلفة في الشرق الأوسط وآسيا والعالم، حيث يمكن للمشاهدين التردد على العديد من القنوات الرياضية المعروفة مثل beIN Sports وأبوظبي الرياضية وسكاي سبورتس وغيرها. كما يمكن للمشاهدين الاشتراك في خدمات البث الحي عبر الإنترنت مثل beIN CONNECT وستارزبلاي وغيرها، لمتابعة المباراة عبر الإنترنت.

ويتوقع أن يتابع الملايين من عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم هذه المباراة المثيرة، حيث يتنافس الهلال وأوراوا ريدز على اللقب الآسيوي المرموق، وسيكون هذا النهائي مباراة مثيرة ومشوقة بين فريقين قويين ومتكافئين في المستوى، والذين يتمتعان بتاريخ حافل في هذه البطولة الكبيرة.

مباراة الهلال واوراوا

تُقام مباراة الهلال وأوراوا، مساء يوم السبت الموافق 29 أبريل، وفي تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة 9:30 بتوقيت الإمارات، وفي تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت مصر، حيث تتنافس الفرق للفوز بكأس آسيا للأندية، مع العلم أن الهلال يُعتبر من الأندية المميزة في السعودية وقد شارك وفاز في العديد من المنافسات على محليًا وعالميًا.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال واوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا 2023

بالنسبة للقنوات الناقلة لمباراة الهلال وأرورا 2023، يمكنكم مشاهدة المباراة على القنوات التالية:

قناة beIN Sports AFC. قناة SSC. قناة Alkass Five. قناة أبو ظبي الرياضية

تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال واوراوا

فيما يلي نتعرف على تردد قناة SSC السعودية الرياضية الناقلة لمباراة الهلال واوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا 2023، وهي كالتالي:

القمر: عرب سات

التردد: 12380

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3\4

تردد قناة beIN Sports

القمر الصناعي: سهيل سات

تردد القناة: 12245

الإستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح: 2/3.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

تردد قناة الكأس القطرية

القمر الصناعي: عرب سات

التردد: 10770

معدل الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

مباراة الهلال ضد اوراوا

يتطلع الهلال إلى وضع اللمسات الأخيرة على مشواره المتميز في هذا الموسم، حيث سجل الزعيم 22 هدفًا خلال 9 مباريات مقابل تلقيه 6 أهداف فقط، وعلى مدار النسخة الحالية، خسر الهلال مباراة واحدة فقط أمام الريان القطري 0-2، ولكن ذلك كان في الجولة السادسة من دور المجموعات بعد تأكيد تأهل الهلال، كما يظهر النجم النيجيري أوديون إيجالو بارزًا بين لاعبي الهلال في هذا الموسم، حيث يكون هداف الفريق بـ7 أهداف حتى الآن. بينما يأتي المالي موسى ماريجا والسعودي سالم الدوسري وراءه برصيد 3 أهداف لكل منهما، أما في سباق ترتيب الهدافين، يتأخر إيجالو بفارق هدف واحد فقط عن إدميلسون جونيور، مهاجم الدحيل القطري.