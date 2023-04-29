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حظك اليوم | توقعات برج الحوت 29 إبريل 2023: «انتكاسة بسيطة وفرج كبير»

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برج الحوت
برج الحوت

يتميز مولود برج الحوت بالحيوية والنشاط، ومن صفاته الرومانسية والخيال والعاطفة الشديدة، مرن واجتماعى جدًا، غير نشيط نسبيًا، مبتكر ومخترع ويتسطيع اكتشاف الحلول لأصعب المشكلات. 

 

حظك اليوم.. برج الحوت حظك اليوم على الصعيد المهنى

بعض المجهود والإصرار على النجاح واتخاذ مزيد من الإجراءات سيساعدك على تحقيق أحلامك بالشكل الأمثل والذى تريده، حاول تحقيق المزيد من النشاط والعمل الجاد مع المتابعة والمواظبة المستمرة، مع اعمال عقلك بالشكل الكاف لتحقيق التغيير الذى تنشده.

حظك اليوم.. توقعات برج الجوزاء السبت 29 إبريل 2023

حظك اليوم.. توقعات برج الحوت السبت 29 إبريل 2023


حظك اليوم.. برج الحوت على الصعيد العاطفى

مشاعرك الفياضة تجعلك الطرف الأضعف فى الحلقة، ابتعد عن إظهار مشاعرك بشكل مبالغ، وحاول استيعاب مشاعر الطرف الآخر لكى تشعره بالأمان والثقة والمسئولية.


حظك اليوم.. برج الحوت على الصعيد الصحى

عدم ممارسة الرياضة والتكاسل عن أداء أى فعل حركى يزيد من مخاطر إصابتك بأمراض أنت فى غنى عنها، التمارين الرياضة مهمة على كل المناحى، ستعطيك ثقة أكبر فى ذاتك، وستظهر إمكانياتك بشكل أفضل.

 

حظك اليوم.. برج الحوت وتوقعات علماء الفلك خلال الفترة المقبل

من وقت لآخر تتعرض لفترة رجوع أو لنسميها بمسمياتها انتكاسة، لا يمكنك العودة لنفس الوضع مجددًا، الحياة بحد ذاتها مجازفة، ومجرد رجعوك لجحرك لشعوك بالأمان فيه ليس معناه أنك تستطيع أن تقضى عمرك هكذا، حاول الخروج والاستمرار، ويمكنك أن تجد ملجأ بديلا بدلا من التراجع هكذا من وقت لآخر.

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حظك اليوم.. توقعات برج القوس 29 ابريل 2023
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