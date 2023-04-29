مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري أبطال أفريقيا

مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري أبطال إفريقيا، مباراة الأهلي والرجاء المغربي الليلة في إياب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا، يترقبها الملايين من عشاق النادي الأهلي والكرة العربية بصفة عامة، حيث تعتبر مباراة الأهلي والرجاء فاصلة لأى من الفريقين الأهلي أم الرجاء سيتأهل إلى الدور قبل النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت في القاهرة قد انتهت بفوز الأهلي على الرجاء المغربي بهدفين نظيفين، أحرزهما محمد عبدالمنعم، وحمدي فتحي.

وتقدم الفجر الرياضي متابعة لكل ما يخص مباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي، وموعد مباراة الأهلي والرجاء، والقنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء المغربي، وتشكيل الأهلي المتوقع، ومتابعة لأهم أحداث مباراة الأهلي ضد الرجاء.

بث مباشر مباراة الأهلي والرجاء

توقيت مباراة الأهلي والرجاء المغربي في دوري الأبطال

موعد مشاهدة مباراة الأهلي اليوم

يلتقي فريقا الأهلي والرجاء في إياب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا الليلة عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة- مصر وهى المباراة التي يحتاج فيها الأهلي للفوز بظاى نتيجة أو التعادل أو الخسارة بهدف على الأقل.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء المغربي في دوري الأبطال

مشاهدة مباراة الأهلي ضد الرجاء

كما اعتاد الجمهور المصري، ستقوم قناة بي إن سبورتس القطرية ببث مباراة الأهلي والرجاء المغربي الليلة في إياب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة- مصر

معلق مباراة الأهلي والرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا

من هو معلق مباراة الأهلي ضد الرجاء؟

أعلنت إدارة قناة بي إن سبورتس أن رؤوف خليف سيقوم بالتعليق على أحداث مباراة الاهلي ضد الرجاء في إياب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة- مصر.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء | اضغط هنــــا

ملعب مباراة الأهلي والرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا

أين تقام مباراة الأهلي والرجاء؟

يستضيف ملعب استاد مركب محمد الخامس في الدار البيضاء بالمغرب الليلة مباراة الاهلي والرجاء المغربي في إياب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر لها عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة- مصر

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا

تشكيل متوازن لفريق الأهلي

وفقًا لتدريبات الأهلي الأخيرة، فإنه من المنتظر أن يلعب مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي مباراة الأهلي ضد الرجاء الليلة بطريقة متوازنة حيث سبق وفاز الأهلي على الرجاء في مباراة الذهاب التي أقميت في استاد القاهرة بهدفين نظيفين ما يسهل من موقف الأهلي ضد الرجاء.

ومن المنتظر أن يكون تشكيل الأهلي المتوقع ضد الرجاء الليلة في مباراة إياب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال أفريقا مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: على معلول، محمود متولي، محمد عبدالمنعم، محمد هاني

خط الوسط: أليو ديانج، حمدي فتحي، مروان عطية، حسين الشحات

خط الهجوم: بيرسي تاو، محمد عبدالمنعم كهربا