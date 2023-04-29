سيتي ووك جدة 2023.. قائمة الفعاليات ورابط حجز التذاكر عبر منصة تكت مكس

حرصا من بوابة الفجر الإلكترونية ننشر لكم في السطور التالية قائمة الفعاليات ورابط حجز تذاكر سيتي ووك جدة 2023 عبر منصة تكت مكس.

ومن المقرر ان تقام فعاليات سيتي ووك جدة هذا العام في جدة، وتتميز بطابع ترفيهي رفيع المستوى وغير مسبوق في المملكة العربية السعودية والعالم كله.

وخلال السطور التالية ننشر أهم فعاليات سيتي ووك جدة وأسعار التذاكر وطريقة الحجز وكافة المعلومات والتفاصيل حول سيتي ووك جدة.

سيتي ووك جدة 2023

سيتي ووك جدة يعتبر أحد أهم فعاليات موسم جدة، وهو من أشهر المهرجانات التي تقام كل عام في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وبدأ هذا المهرجان في عام 2014، ويعتبر هذا الموسم هو الأكبر ويحتوي على العديد من الفعاليات والأنشطة في مختلف المجالات سواء كانت ثقافية أو ترفيهية.

ويعد موسم جدة هو أحد المهرجانات المدرجة في المواسم السعودية، ويتدفق على فعاليات هذا المهرجان العديد من الزوار والسياح بأعداد كبيرة للتعرف على المملكة وتاريخها والمحطات الرئيسية التي مرت بها، بالإضافة إلى المجالات العلمية التي ساهمت في تطوير المملكة.

تفاصيل فعاليات موسم جدة 2023

سيتي ووك وهو عبارة عن منطقة ترفيهية كاملة تضم العديد من المتاجر والمطاعم والمسارح والعروض المباشرة وأكبر شلال تفاعلي بارتفاع 50 مترًا وشاشة عرض السينما، كما يوجد منتزه جدة الفني الذي يقدم عرضًا أوليًا لمدة 60 يومًا.

دب جدة

دب جدة والذي يشمل العديد من الألعاب الترفيهية ومدن الملاهي المتنقلة في البحر الأحمر والتجارب العلمية المختلفة.

جدة الغابة

جدة الغابة وهو أكبر منتجع به حيوانات في المنطقة، بما في ذلك الزواحف والطيور النادرة والحيوانات المفترسة وعروض تفاعل الحيوانات ومنطقة للعب.

نادي جدة لليخوت

نادي جدة لليخوت والذي يحتوي على أول مارينا سياحي في المملكة، فضلًا عن مدرسة قوارب ومطاعم ومحلات تجارية فاخرة.

سوبر دوم جدة

سوبر دوم جدة والذي يقدم حفلات موسيقية عربية ومعارض دولية ومهرجان علمي.

حديقة الأمير ماجد

حديقة الأمير ماجد والتي تحتوي على مسرح ومنطقة للأطفال وعروض فنية ومطاعم مختلفة.

سيرك دو سولي Cirque du Soleil.

جدة البلد

جدة البلد والذي يستضيف العديد الأنشطة الترفيهية والتعليمية، هذا إلى جانب إلى المقاهي والمطاعم والعديد من التجارب.