تعرف على موعد التقديم على وظائف وزارة الدفاع 1444

كشفت وزارة الدفاع السعودية عن موعد فتح باب القبول والتجنيد الموحد للرجال والنساء في القوات المسلحة وأفرعها خلال العام 1444هـ.

واوضحت وزارة الدفاع أنهسيتم فتح الباب للإلتحاق في الخدمة العسكرية من رتبة جندي إلى رتبة رقيب في التجنيد الموحد للرجال والنساء في القوات المسلحة وأفرعها

شروط القبول لوظائف وزارة الدفاع 1444 للرجال

أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

أن يكون حسن السيرة والسلوك غير محكوم عليه بالإدانة في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.

أن لا يقل عمره عن (ثمانية عشر) عامًا ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة.

أن لا يكون موظفا في أي جهة حكومية.

أن تتوفر في الفرد الفني المؤهلات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

حصوله على المؤهلات العلمية المطلوبة للوظيفة.

أن لا يكون متزوجا من غير سعودية.

ألا يكون قد فصل من القطاعات العسكرية، ولم يسبق له الالتحاق بالخدمة العسكرية. اجتياز المقابلة الشخصية واختبار اللياقة البدنية واختبار التخصص.

أن يتناسب طول المتقدم مع وزنه بحيث يكون الحد الأدنى للطول (160) سم.

أن يكون لائقًا طبيًا للخدمة العسكرية.

أن يجتاز جميع إجراءات واختبارات القبول وفقًا للشروط المحددة.

شروط القبول لوظائف وزارة الدفاع 1444 للنساء

أن تكون سعودية الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأت مع والدها أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.

أن تكون حسنة السيرة والسلوك غير محكوم عليها بالإدانة في جريمة مخله بالشرف والأمانة مالم يكن قد رٌد اعتبارها إليها.

أن تكون لائقة طبيأ للخدمة العسكرية.

أن لا تكون موظفة في اي جهة حكومية.

أن لا يقل سن المتقدمة عن ( واحد وعشرين ) عامًا ولا يزيد عن الشرط الخاص بالوظيفة.

أن يتناسب طول القامة مع وزنها، ويكون الحد الأدنى للطول (155) سم.

أن لا يقل المؤهل العلمي للمتقدمة عن الثانوية العامة أو ما يعادلها.

أن تحمل بطاقة هوية وطنية مستقلة.

أن لا تكون متزوجة من غير سعودي.

اجتياز المقابلة الشخصية.

أن تتوفر في المتقدمة ذات التخصص الفني المؤهلات التي تحددها الائحة التنفيذية.