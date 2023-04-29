مشاهدة مباراة الاهلى اليوم | كورة لايف الأسطورة مشاهدة مباراة الاهلي والرجاء بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot

مشاهدة مباراة الاهلى اليوم | كورة لايف الأسطورة مشاهدة مباراة الاهلي والرجاء بث مباشر يلا شوت يوتيوب Yalla Shoot، يترقب عشاق القلعة الحمراء مساء اليوم السبت 29 أبريل 2023 موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا وكذلك القنوات الناقلة للمباراة وتشكيل الأهلي في هذه المباراة المصيرية والحاسمة في مسيرة القلعة الحمراء.

وتأتي مباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي في إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجاري 2022/2023.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز على الرجاء بنتيجة 2-0 في مباراة الذهاب التي أقيمت يوم السبت الماضي في استاد القاهرة.

وتقام مباراة مباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا على أرض ملعب استاد مركب الخامس في الدار البيضاء.

وأنهى الأهلي دور المجموعات في المركز الثاني لمجموعته خلف صن داونز وأوقعته قرعة دور الثمانية مع فريق الرجاء الرياضي المغربي.

ويملك الأهلي أكثر من سيناريو اليوم يمنحه بطاقة الصعود لدور الثمانية منها الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف أو بفارق هدفين بشرط تسجيل الأهلي كأن يخسر الأهلي مثلًا بنتيجة 3-1 أو 4-2.

ويستعرض «الفجر الرياضي » في السطور التالية موعد والقنوات الناقلة لـ مباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي في بطولة دوري أبطال إفريقيا 2023.

موعد مباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا

تقام مباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي اليوم السبت 29 أبريل عند الساعة 10:00 مساء بتوقيت القاهرة، وعند الساعة 9:00 مساء بتوقيت المغرب، وهو الموافق 11:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة والبحرين وقطر، والساعة 12:00 مساء بتوقيت الإمارات.

ملعب مباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا

تقام مباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي على أرض ملعب استاد مركب محمد الخامس في الدار البيضاء.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء | اضغط هنــــا

تشكيل الأهلي ضد الرجاء المغربي

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: على معلول ومحمد عبدالمنعم ومحمود متولي ومحمد هاني.

في خط الوسط: حمدي فتحي وأليو ديانج ومروان عطية.

في خط الهجوم: حسين الشحات ومحمود كهربا وبيرسي تاو.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا

تقوم قناة بي إن سبورتس بنقل مباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي اليوم السبت 29 أبريل 2023 الساعة 10 مساء بتوقيت القاهرة حيث تمتلك القناة القطرية الحقوق الحصرية لبث مباريات دوري أبطال إفريقيا.

ويتم نقل المباراة عبر قناة:

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء | اضغط هنــــا

بي إن سبورتس 4 أتش دي beIN Sports HD 4

تردد قناة بي إن سبورتس 4 اتش دي الناقلة لمباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي

1. التردد (ميجا هرتز) 12604

2. معدّل استقطاب الموجة أفقي

3. معدّل الترميز 2750

4. معدّل تصحيح الخطأ 2/

5. إشارة ارسال البث DVB-S2

كما تقوم قناة: الرياضية المغربية Arryadia TNT HD

بنقل مباراة الأهلي والرجاء الرياضي المغربي اليوم.

- تردد قناة الرياضية المغربية الناقلة لمباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي

1. التردد (ميجا هرتز) 11617

2. معدّل استقطاب الموجة أفقي

3. معدّل الترميز 2750

4. معدّل تصحيح الخطأ 2/

5. إشارة ارسال البث DVB-S2 8PSK 3/4

معلق مباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا

يقوم المعلق الشهير رؤوف خليف بالتعليق على أحداث مباراة الأهلي والرجاء المغربي في بطولة دوري أبطال إفريقيا عبر قناة بي إن سبورتس.

يقوم المعلق الشهير هشام فرج بالتعليق على أحداث مباراة الأهلي والرجاء المغربي في بطولة دوري أبطال إفريقيا عبر قناة الرياضية المغربية.