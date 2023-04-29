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متصفح جديد لشركة «أوبرا» يدعم تقنيات الذكاء الاصطناعي.. فما هي مميزاته؟

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اوبرا
اوبرا

كشفت شركة أوبرا عن إصدار متصفحها الذي تم إعادة تصميمه، حيث يتم التخطيط لاطلاقه في وقتٍ لاحقٍ من هذا العام. 

وأطلقت الشركة اسم «أوبرا وان» عليه، وقد تم تصميمه للحصول على مظهر سلس مع العديد من الميزات والمساحات المفتوحة لإضافات الذكاء الاصطناعي التوليدية المستقبلية في الشريط الجانبي.

تفاصيل المتصفح الجديد ومميزاته

وبحسب الشركة، إنها طبقت مركبًا جديدًا متعدد مؤشرات الترابط ومبادئ التصميم المعيارية الجديدة الخاصة بالمتصفح لتمكين مجموعة جديدة من الميزات التي تتضمن العديد من علامات التبويب.

وأكدت الشركة إنه يمتلك المتصفح القدرة على تجميع مواقع الويب التي يفتحها الأشخاص تلقائيًا بناءً على محتواهم. فعلى سبيل المثال، سيفتح المتصفح كل الصفحات التي تحتوي على قوائم طعام ومطاعم في علامة تبويب واحدة، وكل الصفحات التي تحتوي على مستندات جوجل في علامة تبويب أخرى.

ووفقا للشركة تبين أنه سيتمكن المستخدمون من تجميع الصفحات في علامة تبويب واحدة يدويًا أيضًا.

وأكدت الشركة أنه بجانب ميزة جمع الصفحات في علامة تبويب واحدة، يأتي متصفح "أوبرا وان" مزودًا بنموذج "شات جي بي تي" و"شات سونيك".

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