كورة لايف بث مباشر SSC Sports | يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر يوتيوب نهائي دوري أبطال آسيا

كورة لايف بث مباشر SSC Sports | يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر يوتيوب نهائي دوري أبطال آسيا، يتأهب فريق الهلال السعودي لكرة القدم لمواجهة نظيره أوراوا ريدز الياباني، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا الـ 41، حيث يسعى الفريق السعودي للحفاظ على لقبه وتحقيق الفوز في المباراة التي ستقام الليلة في الساعة الثامنة والنصف بتوقيت الرياض، على أرض ملعب الملك فهد الدولي "الدرة".

ويعتبر هذا اللقاء مهم جدًا لفريق الهلال، حيث يسعى اللاعبون لتقديم أداء مميز والفوز بالمباراة الأولى في النهائي، وتحقيق نتيجة إيجابية تمهد الطريق للفوز باللقب في اللقاء الإياب.

ويترقب عشاق كرة القدم في السعودية واليابان وجميع أنحاء العالم هذه المواجهة الحاسمة، حيث ستكون مباراة قوية ومثيرة بين فريقين كبيرين وذوي خبرة وإمكانيات عالية، وسيكون الحضور الجماهيري لمؤازرة الفريقين مهمًا في تحقيق الفوز والتأهل للنهائي الثاني.

موعد مباراة الهلال وأوراوا والقنوات الناقلة

يبدأ لقاء الهلال وأوراوا في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية، وستنقل أحداث المباراة على عدة قنوات فضائية بما في ذلك Alkass Nine HD، beIN Sports AFC HD، SSC1 HD، Abu Dhabi Sports Asia 1، Dubai Sports Asia 1 HD.

مباراة الهلال وأوراوا

يتطلع فريق الهلال السعودي إلى تحقيق الفوز في الشوط الأول من مباراته الحاسمة أمام أوراوا ريدز الياباني، وذلك بفضل الدعم الكبير المتوقع من جماهيره الوفية والمتحمسة، التي ستساند الفريق بكل قوة لتحقيق الانتصار في هذه المواجهة الحاسمة.

وسيتم خوض مباراة الإياب في العاصمة اليابانية طوكيو، في السادس من مايو المقبل، حيث يعتمد الهلال بقيادة المدرب الأرجنتيني رامون دياز على أفضل لاعبيه المحترفين المحليين والأجانب، ومن بينهم سلمان الفرج وسالم الدوسري وإيغالو وماريغا، بالإضافة إلى الحارس المميز عبدالله المعيوف، الذي سيسعى للحفاظ على نظافة شباكه في هذه المواجهة الحاسمة.

ويسعى الهلال لتحقيق الحلم الآسيوي الخامس في تاريخه، وستكون المواجهة الحاسمة أمام أوراوا ريدز الياباني فرصة كبيرة لتحقيق هذا الحلم، وذلك بتقديم أداء قوي وتمكنهم من تحقيق الفوز في اللقاء الحاسم.

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

مشاركة الشلهوب في حفل رفع الكأس

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر موقعه الرسمي، أن نجم فريق الهلال السعودي السابق، محمد الشلهوب، سيشارك في حفل رفع الكأس الذي سيقام قبل انطلاق مباراة نهائي دوري أبطال آسيا اليوم السبت، والتي ستجمع بين فريق الهلال ونادي أوراوا ريد دياموندز الياباني.

وأوضح الاتحاد الآسيوي أن جماهير الكرة ستشهد لحظة فريدة عند دخول الشلهوب إلى ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، حيث سيتولى رفع كأس دوري أبطال آسيا لعام 2022 وتقديمها للاعبين والجمهور قبل بدء المباراة الحاسمة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

ويعد الشلهوب أحد أبرز نجوم فريق الهلال على مر التاريخ، ويتمتع بشعبية كبيرة بين جماهير الهلال والكرة السعودية بشكل عام، وسيكون حضوره في هذا الحفل مناسبة مميزة للاحتفاء بإنجاز فريق الهلال في تحقيق لقب دوري أبطال آسيا لهذا العام.