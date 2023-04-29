مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء بث مباشر اليوم في دوري أبطال أفريقيا.. يلا شوت

مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء بث مباشر اليوم في دوري أبطال إفريقيا.. يلا شوت، يستضيف اليوم السبت الرجاء المغربى نظيره الاهلى،فى مباراة نارية،ضمن اياب دورى ابطال افريقيا 2023.

وتنظلق مباراة الاهلى والرجاء،فى تمام العاشرة بتوفيت القاهرة والسعودية،على ملعب محمد الخامس فى المغرب.

ومن المقرر،ان تنقل قنوات «بي إن سبورتس» beIN Sports،الناقل الحصرى لمباريات دورى ابطال افريقيا،على التردد التالي::12379، والاستقطاب: أفقي، والترميز:27500، وتصحيح الخطأ: 5/6،ويعلق على المباراة التونسي رؤوف خليف.

وأعلنت القناة المعربية الرياضية المفتوحة عرض مباراة الاهلي والرجاء بث مباشرة على ترددها الأرضي عبر النايل سات بتردد 27500/H/11681.

يذكر ان الاهلى قد حقق فوزا كبيرا على الرجاء بهدفين دون رد احرزهما محمد عبد المنعم وحمدى فتحى،فى ذهاب دورى ابطال افريقيا.

بلتقى الاهلى مع نظيره الرجاء المغربى، فى اللقاء المرتقب،ضمن اياب دورى ابطال افريقيا2023.

وتنظلق مباراة الاهلى والرجاء،فى تمام العاشرة بتوفيت القاهرة والسعودية،على ملعب محمد الخامس فى المغرب.

ومن المقرر،ان تنقل قنوات «بي إن سبورتس» beIN Sports،الناقل الحصرى لمباريات دورى ابطال افريقيا،على التردد التالي::12379، والاستقطاب: أفقي، والترميز:27500، وتصحيح الخطأ: 5/6،ويعلق على المباراة التونسي رؤوف خليف.

يذكر ان الاهلى قد حقق فوزا كبيرا على الرجاء بهدفين دون رد احرزهما محمد عبد المنعم وحمدى فتحى،فى ذهاب دورى ابطال افريقيا.

مباراة الأهلي والرجاء المغربي في إياب الدور ربع النهائي ببطولة دوري أبطال إفريقيا، من اللقاءات القوية المنتظرة، التي يترقب الجمهور المصري بصفة عامة، انطلاقها لأنها المباراة الحاسمة التي ستحدد من يصعد للمربع الذهبي.

وتعد السيدات والفتيات المشجعات للساحرة المستديرة قوة لا يستهان بها، إذ لا تحلو المدرجات من الجنس اللطيف، وتحديدا في المواجهات الحاسمة، ومن لا تستطيع متابعة تلك المباريات في الملعب، تسعى جاهدة لمعرفة القنوات الناقلة للقاء، أو تبحث مع زميلاتها عن قنوات ستذيع المباراة.

وتعرف المشجعات المصريات في العموم، وعشاق المارد الأحمر بصفة خاصة، أهمية مباراة الأهلي والرجاء في المغرب، إذ يُعد هذا اللقاء «سيناريو مكرر» من البطولة في العام الماضي، بعدما التقى الفريقان في النسخة الماضية وتأهل الأهلي على حساب الرجاء، لكنه خسر النهائي أمام الوداد المغربي.

موعد مباراة الأهلي والرجاء في إياب دور ربع النهائي

مباراة الأهلي والرجاء من المواجهات القوية في بطولة دوري أبطال إفريقيا في النسخة الحالية، ويحل المارد الأحمر ضيفًا ثقيلًا على الرجاء المغربي، في مركب محمد الخامس في الدار البيضاء، وفي تمام الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، في تمام الثانية عشرة صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

فإنه حريص على تقديم موعد مباراة الأهلي والرجاء في بطولة دوري أبطال إفريقيا، للمشجعات المصريات وعاشقات الساحرة المستديرة على مستوى الوطن العربي والعالم، وكذا القنوات الناقلة للقاء.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء في دوري أبطال إفريقيا

على الرغم من أن قنوات beIN Sports تُعد هي الناقل الحصري والوحيد لمواجهات بطولة دوري أبطال إفريقيا، فإن القناة الثالثة المغربية هي من ستنقل المواجهة المرتقبة، وتبث مباراة الأهلي والرجاء المغربي، على قناة beIN Sports HD 4 بتعليق رؤوف خليف، وعلى قناة Arryadia TNT HD بتعليق صوتي لـ هشام فرج.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء | اضغط هنــــا

تعليق الفتيات على مباراة الأهلي والرجاء بدوري أبطال إفريقيا

قال عدد من الفتيات المشجعات للنادي الأهلي، في تصريحات خاصة لـ«هن»، إنّهن سيبحثن من الآن عن القنوات الناقلة للمواجهة القوية المرتقبة بين المارد الأحمر ونظيره الرجاء المغربي، في إطار مواجهات الإياب بالدور ربع النهائي في دوري أبطال إفريقيا، ومنهن من يفضل مشاهدة المباراة مع أصدقائهن على الكافيهات التي تبث اللقاء، إذ تكون هناك حالة من التشجيع تواكب ما يحدث في المدرجات وإن لم تكن مثلها، لكنها تكون أفضل من متابعته في المنزل.

وأكدت هايدي محمد، في تصريحات: «إحنا بنتسنى أي مبارة للنادي الأهلي عشان نتفرج عليه على أحد الكافيهات ونشجعه، ولما بيكون عندنا شغل ومش بنلحق نروح أي كافيه بندور على أي بث مباشر على الإنترنت خصوصا في مواجهات قوية زي لقاء الرجاء لأنه بيكون مبثابة مباراة نهائي مبكر».

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء | اضغط هنــــا

وتوضح رنا عبدالغني، أنها تعشق المارد الأحمر وأنها لا تستمتع بمشاهدة أي مباراة قوية له إلا عندما تذهب لمتابعته على أحد الكافيهات بجانب أصدقائها: «أنا مش بعرف أشوف مباراة للأهلي إلا لو نزلت الكافيه مع أصحابي أو بنروح النادي نفسه، لأنه بيعمل شاشات لعرض المبارايات».