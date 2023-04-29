بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والرجاء يلا شوت الآن في إياب دوري أبطال إفريقيا.. كورة لايف

بث مباشر مشاهدة مباراة الاهلي والرجاء يلا شوت الآن في إياب دوري أبطال إفريقيا.. كورة لايف، يحل الأهلي ضيفًا على الرجاء المغربى مساء اليوم، السبت، على ملعب محمد الخامس فى الدار البيضاء، فى إياب ربع نهائي بطولة دورى أبطال إفريقيا. وكان الأهلى حسم مباراة الذهاب التي أقيمت السبت الماضي باستاد القاهرة الدولي بنتيجة 2-0، ليضع قدمًا فى الدور نصف النهائي من البطولة الأعرق على مستوى الأندية في القارة السمراء.

موعد مباراة الأهلى والرجاء المغربي

تنطلق مباراة الأهلى والرجاء المغربي على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء فى العاشرة مساء اليوم السبت

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء مجانا

هناك 3 قنوات مجانية مفتوحة تنقل مباراة الأهلي والرجاء المغربي هي:

القناة المغربية الرياضية

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11513

الاستقطاب: رأسي V.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

قناة ARENA SPORT

التردد: 11512.

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 30000.

قناة ETV

الإثيوبية SD الجديدة

على القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11513.

الاستقطاب: عمودي.

معامل التصحيح: 3/4

يصطدم الأهلي بشقيقه الرجاء المغربي في مواجهة عربية يستضفيها "المركب الرياضي محمد الخامس" بالدار البيضاء.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء | اضغط هنــــا

لقاء الذهاب استطاع الأهلي أن يحسمه لصالحه بالفوز بهدفين نظيفين سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

وتقام المباراة الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة بعد بدء العمل بالتوقيت الصيفي الثامنة بتوقيت المغرب.

وأعلنت قناة بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري للبطولة إذاعة المباراة عبر قناة beIN Sports HD 4 بتعليق المغربي رؤوف خليف بالإضافة للرياضية الأرضية المغربية Arryadia TNT HD بتعليق هشام فرج

قناة tvt التوجولية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق لمباراة الأهلي والرجاء:



التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

قناة Rti الإيفوارية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق لمباراة الأهلي والرجاء:



التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء | اضغط هنــــا

قناة Ortb البينينية (مفتوحة) عبر قمر يوتلسات 9 شرق لمباراة الأهلي والرجاء:

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

قناة Arryadia TNT HD (مفتوحة) عبر قمر Astra 3A لمباراة الأهلي والرجاء:



التردد: 11617

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

التردد: 11569

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500