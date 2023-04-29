يلا شوت بث مباشر مباراة الأهلي والرجاء Yalla Shoot New مشاهدة مباراة الأهلي اليوم أهم مباريات اليوم

يلا شوت بث مباشر مباراة الأهلي والرجاء Yalla Shoot New مشاهدة مباراة الأهلي اليوم أهم مباريات اليوم، مباراة الأهلي والرجاء، وذلك ضمن منافسات إياب دور ربع نهائي لطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 2022/2023، والتي تقام على أرضية مركب محمد الخامس، معقل الفريق المغربي.

وكان النادي الأهلي، قد نجح في تحقيق الفوز في مباراة الذهاب بهدفين دون مقابل سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي.

موعد المران الختامي لـ الأهلي في المغرب قبل مواجهة الرجاء

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الختامي بالمغرب اليوم الجمعة، استعدادًا لمواجهة فريق الرجاء المغربي في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا.

من المقرر أن ينطلق المران في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، ويقام على ملعب «العربي الزاولي» بمدينة الدار البيضاء.

ومن المنتظر أن يتم السماح لوسائل الإعلام بحضور ربع الساعة الأولى من المران، وفقًا للوائح المنظمة للمباريات بدوري أبطال إفريقيا.

تدريبات فنية للأهلي في المغرب أمس ومران قوي للحراس

وأدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته أمس الخميس، استعدادًا لمواجهة فريق الرجاء المغربي في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا،

وحرص الجهاز الفني على تنفيذ مجموعة من التدريبات الفنية في إطار الاستعداد للمباراة.

وقاد ميشيل يانكون مدرب الحراس، رباعي حراس المرمى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء في تدريبات فنية متنوعة، على هامش المران الجماعي الذي أقيم اليوم.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد الرجاء في دوري أبطال إفريقيا

ومن المتوقع أن يخوض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، مباراة الرجاء في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بتشكيل مدجج بنجوم المارد الأحمر، لخطف بطاقة التأهل والعبور لنصف نهائي البطولة الإفريقية.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء | اضغط هنــــا

ومن المتوقع أن يخوض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدافع: علي معلول - محمد عبد المنعم - محمود متولي - محمد هاني.

خط الوسط: أليو ديانج - مروان عطية - حمدي فتحي.

خط الهجوم: حسين الشحات - كهربا - بيرسي تاو.

موعد مباراة الأهلي والرجاء في دوري أبطال إفريقيا

وتقام مباراة الأهلي والرجاء في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم 2022/2023، غدًا السبت الموافق 29 من شهر أبريل الجاري، على أرضية «مركب محمد الخامس».

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء | اضغط هنــــا

وتنطلق مباراة الأهلي والرجاء في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، وفي تمام الثامنة مساء بتوقيت المغرب.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء في دوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن تنقل مجموعة قنوات بين سبورت أحداث مباراة الأهلي والرجاء في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، وبالتحديد عبر شاشة قناة بين سبورت 4.