يلا شوت بث مباشر الآن مشاهدة مباراة الاهلي والرجاء يلا شوت في إياب دوري أبطال إفريقيا

يلا شوت بث مباشر الآن مشاهدة مباراة الاهلي والرجاء يلا شوت في إياب دوري أبطال إفريقيا، يشهد ملعب مركب محمد الخامس بالمغرب موقعة إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال افريقيا عندما يستضيف الرجاء المغربي النادي الأهلي المصري مساء الليلة.

واستطاع النادي الأهلي وضع قدمًا فى نصف النهائي بعد الفوز فى مباراة الذهاب بالقاهرة بثنائية نظيفة احرزها محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

سيشهد ملعب مركب محمد الخامس في المغرب، مواجهة نارية تجمع الرجاء المغربي والنادي الأهلي المصري في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يسعى الفريق المغربي لتعويض الخسارة في مباراة الذهاب التي خسرها بهدفين نظيفين في القاهرة.

ويأمل النادي الأهلي في تأكيد تفوقه وضمان التأهل إلى نصف النهائي، بعد أن قدم أداءً مميزًا في مباراة الذهاب وحقق الفوز بثنائية نظيفة سجلها محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

ومن المتوقع أن تكون المواجهة الليلة مثيرة ومليئة بالتحدي، حيث يسعى الرجاء المغربي لتحقيق الفوز وتعويض النتيجة السلبية، فيما يسعى النادي الأهلي لتأكيد تفوقه وتأمين بطاقة التأهل إلى الدور التالي من البطولة.

موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي

ينطلق اللقاء فى الساعة 8 بتوقت المغرب وموريتانيا، وفى الساعة 9 بتوقيت الجزائر وتونس، وفى الساعة 10 بتوقيت مصر والسودان وفلسطين والاردن وسوريا وليبيا ولبنان، وفى الساعة 11 بتوقيت السعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن، وفى الساعة 12 بتوقيت الامارات وسلطنة عمان.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي اليوم

يذاع لقاء النادي الأهلي والرجاء المغربي بث مباشر ضمن إياب دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال افريقيا عبر قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال افريقيا عبر قناة bein sports hd 4.

شهدت الساعات الماضية رسالة من جانب لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم لحكم مباراة الأهلي والرجاء غدًا الليبي معتز الشلماني والذي يدير لأول مرة مباراة حاسمة بين ناديين كبار في القارة السمراء وبالتحديد بين ناديين عربيين لا خلاف عليهم في قارة إفريقيا.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء | اضغط هنــــا

كشف مصدر داخل لجنة الحكام في تصريحات خاصة للوطن سبورت بأن هناك رسالة جاءت للحكم الليبي معتز الشلماني من جانب لجنة الحكام بوعده بدخوله قائمة حكام النخبة في حال أخرج اللقاء دون أخطاء تؤثر على نتيجة المباراة تحفيزا من اللجنة للحكم الليبي قبل اللقاء المرتقب.

لجنة كاف تشيد بأداء الحكم السوداني

وكانت اللجنة في وقت سابق تحدثت مع الحكم السوداني محمود إسماعيل شنتر بأنه سيتواجد في المباريات الكبيرة بعدما أخرج مباراة الذهاب بين الفريقين بصورة جيدة زوعدم وجود أي خطأ خلال الـ90 دقيقة وهو ما أكد عليه مصدر داخل اللجنة في تصريحات خاصة للوطن سبورت في وقت سابق طالع التفاصيل من هنا.

ويواجه الأهلي شقيقه الرجاء غدًا في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على مركب محمد الخامس في لقاء مرتقب بين الفريقين، حيث يطمح الأحمر في نتيجة إيجابية من أجل التأهل لنصف النهائي.