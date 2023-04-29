يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر يلا شوت اليوم في نهائي دوري أبطال آسيا

يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر يلا شوت اليوم في نهائي دوري أبطال آسيا، بينما يلتقي الهلال مع اوراوا ريد دياموندز في ذهاب نهائي دوري أبطال أسيا يوم السبت الموافق 29 إبريل 2023 وسوف نستعرض لكم موعد مباراة الهلال واوراوا ريد دياموندز والقنوات الناقلة لمباراة الهلال واوراوا ريد دياموندز ومعلق مباراة الهلال واوراوا ريد دياموندز بث مباشر مباراة الهلال واوراوا ريد دياموندز.

بث مباشر مباراة الهلال واوراوا ريد دياموندز

وتنطلق مباراة الهلال واوراوا ريد دياموندز في ذهاب نهائي دوري أبطال أسيا في تمام الساعة 6:30 مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، بينما المباراة في تمام الساعة 7:30 مساء بتوقيت مصر والسودان وليبيا، المباراة في تمام الساعة 8:30 مساء بتوقيت السعودية واليمن ولبنان والأردن والكويت والعراق وسوريا وفلسطين وقطر، بينما المباراة في تمام الساعة 9:30 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان بث مباشر مباراة الهلال واوراوا ريد دياموندز.

موعد مباراة الهلال واوراوا ريد دياموندز

وتنطلق مباراة الهلال واوراوا ريد دياموندز في ذهاب نهائي دوري أبطال أسيا اليوم السبت الموافق 29 إبريل 2023 علي ملعب فهد الدولي.

بينما يتولى مهمة التعليق علي مباراة الهلال واوراوا ريد دياموندز في ذهاب نهائي دوري أبطال أسيا المعلق فهد العتيبي وعلي سعيد الكعبي وأحمد الشحي وعصام الشوالي.

مشاهدة مباراة الهلال واوراوا ريد دياموندز

بينما تذاع مباراة الهلال واوراوا ريد دياموندز في ذهاب نهائي دوري أبطال أسيا علي قناة SSC Sports HD 1 وقناة ابو ظبي الرياضية اسيا 1 وقناة Dubai sports Asia 1 وقناة bein sports AFC الناقل الحصري لجميع مباريات دوري أبطال أسيا في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط بث مباشر مباراة الهلال واوراوا ريد دياموندز في ذهاب نهائي دوري أبطال أسيا 2023.

تاريخ مواجهات الهلال واوراوا ريد دياموندز في دوري أبطال أسيا

الهلال السعودي ضد اوراوا ريد دياموندز الياباني ( 1 – 1 ) – ذهاب دوري أبطال أسيا 2017.

اوراوا ريد دياموندز الياباني ضد الهلال السعودي ( 1 – 0 ) – إياب دوري أبطال أسيا 2017.

الهلال السعودي ضد اوراوا ريد دياموندز الياباني ( 1 – 0 ) – ذهاب دوري أبطال أسيا 2019.

اوراوا ريد دياموندز الياباني ضد الهلال السعودي ( 0 – 2 ) – إياب دوري أبطال أسيا 2019.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

حقق اوراوا ريد دياموندز الياباني اللقب الاسيوي علي حساب الهلال السعودي في عام 2017 وذلك بعد الفوز بنتيجة 2-1 في مجموع المبارتين.

ثم عادي نادي الهلال السعودي للثأر من اوراوا ريد دياموندز الياباني في 2019 وذلك بعد سحق الاخير بثلاثية نظيفة في مجموع المبارتين وتحقيق اللقب.

ويسعى الهلال السعودي لتحقيق دوري أبطال أسيا للمرة الخامسة ليتربع علي عرش الكرة في أسيا.

وخاض الهلال السعودي نهائي دوري أبطال أسيا في 8 مرات من قبل حقق اللقب في 4 مناسبات اخرها عام 2021.