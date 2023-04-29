كورة لايف.. بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال واوراوا اليوم في نهائي دوري أبطال آسيا .. Kooralive

كورة لايف.. بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال واوراوا اليوم في نهائي دوري أبطال آسيا.. Kooralive، من المقرر أن تُقام اليوم الأربعاء الموافق 29 أبريل، مباراة نهائي بطولة دوري أبطال آسيا بين نادي الهلال السعودي وفريق أوراوا الياباني، وستُقام المباراة بنظام الذهاب والإياب كما هو متعارف عليه في البطولة، حيث تستضيف الرياض مباراة الذهاب على أرضية ملعب الملك فهد الدولي، بينما سيتم لعب مباراة الإياب في السادس من مايو على ملعب سايتاما باليابان.

وتترقب الجماهير المباراة النهائية بشغف كبير، حيث يسعى الهلال لتحقيق لقبه الخامس في تاريخه، فيما يسعى أوراوا للفوز باللقب للمرة الثالثة في تاريخه. ومن المتوقع أن تكون المواجهة مثيرة ومتوازنة بين الفريقين اللذين وصلا إلى المرحلة الحاسمة من البطولة بأداء مميز ونتائج إيجابية في مبارياتهما السابقة.

موعد مباراة الهلال وأوراوا نهائي دوري أبطال آسيا

المباراة موعد مباراة الذَّهاب موعد مباراة الإياب الهلال ضد أوراوا 29 أبريل 2023،

20:30 بتوقيت مكة المكرمة 6 مايو 2023،

12:00 بتوقيت مكة المكرمة

القنوات الناقلة لمباراة نهائي دوري أبطال آسيا

ستقوم عدد من القنوات بنقل أحدا مباراة نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال وأوراوا، ومن ضمن تلك القنوات التالي:-

قناة ssc sport.

قناة bein sport AFC.

شاهد vip

قناة دبي الرياضية آسيا.

قناة أبوظبي الرياضية آسيا.

قناة الكأس.

تردد قناة bein sport AFC

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Eutelsat 7 West A 12245 عمودي 27500 2/3 فيديو جارد

تردد قناة SSC1 HD

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Arabsat 2B 12380 أفقي 27500 3/4 إرديتو 2

تردد قناة SSC EXTRA 1 HD

القمر التردد الاستقطاب الترميز التصحيح التشفير Arabsat 2B 12418 أفقي 27500 3/4 إرديتو 2

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

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