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كورة لايف.. بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال واوراوا اليوم في نهائي دوري أبطال آسيا .. Kooralive

كورة لايف.. بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال واوراوا اليوم في نهائي دوري أبطال آسيا.. Kooralive

بث مباشر
بوابة الفجر

كورة لايف.. بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال واوراوا اليوم في نهائي دوري أبطال آسيا.. Kooralive، من المقرر أن تُقام اليوم الأربعاء الموافق 29 أبريل، مباراة نهائي بطولة دوري أبطال آسيا بين نادي الهلال السعودي وفريق أوراوا الياباني، وستُقام المباراة بنظام الذهاب والإياب كما هو متعارف عليه في البطولة، حيث تستضيف الرياض مباراة الذهاب على أرضية ملعب الملك فهد الدولي، بينما سيتم لعب مباراة الإياب في السادس من مايو على ملعب سايتاما باليابان.

وتترقب الجماهير المباراة النهائية بشغف كبير، حيث يسعى الهلال لتحقيق لقبه الخامس في تاريخه، فيما يسعى أوراوا للفوز باللقب للمرة الثالثة في تاريخه. ومن المتوقع أن تكون المواجهة مثيرة ومتوازنة بين الفريقين اللذين وصلا إلى المرحلة الحاسمة من البطولة بأداء مميز ونتائج إيجابية في مبارياتهما السابقة.

موعد مباراة الهلال وأوراوا نهائي دوري أبطال آسيا

المباراةموعد مباراة الذَّهابموعد مباراة الإياب
الهلال ضد أوراوا29 أبريل 2023،
20:30 بتوقيت مكة المكرمة		6 مايو 2023،
12:00 بتوقيت مكة المكرمة

القنوات الناقلة لمباراة نهائي دوري أبطال آسيا

ستقوم عدد من القنوات بنقل أحدا مباراة نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال وأوراوا، ومن ضمن تلك القنوات التالي:-

  • قناة ssc sport.
  • قناة bein sport AFC.
  • شاهد vip
  • قناة دبي الرياضية آسيا.
  • قناة أبوظبي الرياضية آسيا.
  • قناة الكأس.

تردد قناة bein sport AFC

القمرالترددالاستقطابالترميزالتصحيحالتشفير
Eutelsat 7 West A12245عمودي275002/3فيديو جارد

تردد قناة SSC1 HD

القمرالترددالاستقطابالترميزالتصحيحالتشفير
Arabsat 2B12380أفقي275003/4إرديتو 2

تردد قناة SSC EXTRA 1 HD

القمرالترددالاستقطابالترميزالتصحيحالتشفير
Arabsat 2B12418أفقي275003/4إرديتو 2

 

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

معلقين مباراة الهلال وأوراوا نهائي دوري أبطال آسيا

القناة الناقلة نهائي دوري أبطال آسيا بين الهلال وأوراومعلق المباراة 
قناة أبوظبي الرياضية آسيا Abu Dhabi Sports Asia 1محمد حسين اضرضور
قناة دبي الرياضية آسيا Dubai Sports Asia 1 HD أحمد الشحي
قناة الكأس 9 Alkass Nine HDسمير المعيرفي
قناة SSC EXTRA 1 HDعيسى الحربين
قناة بي ان سبورت آسيا beIN Sports AFC HDعصام الشوالي
قناة SSC1 HDفهد العتيبي
Shahid VIPفهد العتيبي
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