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بـدون تقطيع | مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر يلا شوت في نهائي دوري أبطال آسيا | Shahid VIP

بـدون تقطيع | مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر يلا شوت في نهائي دوري أبطال آسيا | Shahid VIP

بث مباشر
بوابة الفجر

بـدون تقطيع | مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر يلا شوت في نهائي دوري أبطال آسيا | Shahid VIP، يستعد الهلال السعودي لخوض المعترق الأسيوي عندما يحل نادي اوراوا الياباني ضيفًا ثقيلًا على الهلال السعودي مساء اليوم فى ذهاب نهائي دوري أبطال أسيا اليوم موسم 2023.

توقيت نهائي كأس أسيا 

يقام اللقاء فى الساعة 6:30 بتوقيت المغرب وموريتانيا، وفى الساعة 7:30 بتوقيت تونس والجزائر، وفى الساعة 8:30 بتوقيت مصر والسودان ولبنان وسوريا والأردن وليبيا وفلسطين، وفى الساعة 8:30 بتوقيت السعودية والكويت وقطر واليمن والبحرين واليمن، وفى الساعة 9:30 بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

بث مباشر نهائي دوري أبطال أسيا 

يذاع نهائي دوري أبطال أسيا بث مباشر بين الهلال السعودي واوراوا الياباني ضمن ذهاب نهائي دوري أبطال أسيا لموسم 2023، وينقل اللقاء عبر قناة ssc sports hd 5 السعودية حيث يقام اللقاء على أرضية ملعب الملك فهد الدولي معقل فريق الهلال السعودي.

تشير الإحصاءات إلى أن الهلال هو الفريق الأكثر مشاركة في الدوري، حيث فاز باللقب في أربع مناسبات سابقة، في عامي 1991 و2000، ودوري أبطال آسيا في عامي 2019 و2021.

ولعب الفريق النهائي للمرة الثانية على التوالي والرابعة في النسخ الخمس الأخيرة من البطولة.

ويستعد الهلال لهذه المباراة في حالة من التفاؤل والثقة حيث يدخل المباراة بنشوة بانتصارين متتاليين في البطولات المحلية، الأول يأتي على حساب منافسه التقليدي النصر والثاني على حساب الاتحاد في الدور قبل النهائي من كأس الحرمين الشريفين.

مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر

ينتظر مشجعو المتصدر الأسود الآسيوي نادي الهلال السعودي انطلاق المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا 2023، والتي يستضيف خلالها فريق أوراوا ريد دايموندز الياباني، للفوز بلقبه القاري الخامس وتصدر قائمة المنتخبات الأكثر تتويجا.

ومن المقرر أن تبدأ الدقائق الأولى من النهائي المرتقب بشدة بين المتصدر وأوراوا الأحمر، بالضبط تسعين مساء السبت 29 أبريل، مسجلا في القاهرة ومكة المكرمة.

مباراة الهلال واوراوا بث مباشر

تنطلق مباراة الهلال اليوم في تمام الساعة 9:30 صباحا بتوقيت السعودية الساعة 8:30 صباحا بتوقيت القاهرة.

ويسعى لاعبو الهلال لتحقيق نتيجة إيجابية تقربه من اللقب الآسيوي

وحصوله على نتيجة كبيرة تساعده على اللعب بأريحية في مباراة الإياب باليابان يوم السبت 6-5-2023، ستكون مباراة قوية بين الفريقين.

ويمتلك كل فريق العناصر القوية التي تساعد في حسم المباراة في جميع الأوقات.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

مباراة الهلال السعودي اليوم في النهائي الآسيوي

يمكنكم مشاهدة مباراة الهلال اليوم بث مباشر على قنوات beIN Sport الناقل الحصري والوحيد لدوري أبطال آسيا، كما يمكنكم مشاهدة المباراة على قناة BEIN Sports AFC.

ويسعى الهلال للاحتفاظ بالكأس الثمينة بعد تتويجه بطلا للنسخة الماضية عام 2021، وتم إلغاء السباق العام الماضي بسبب جائحة كورونا.

ووصل الهلال إلى اللقب في 4 مناسبات كأكثر الأندية بطلا في آسيا

فيما وصل نادي أوراوا ريد دايموندز الياباني إلى منافس الهلال اليوم. كان اللقب مرتين، كان آخرها في عام 2017، مما يعني أننا نواجه مباراة صعبة للغاية لكلا الفريقين.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

التشكيلة المتوقعة لنادي الهلال في مواجهة أورواو

  • حراسة المرمى: عبد الله المعيوف
  • الدفاع: سعود عبد الحميد، جانغ هيون، علي البليهي، محمد البريك
  • الوسط: محمد كنو، سلمان الفرج، سالم الدوسري، ميشيل.
  • الهجوم: موسى ماريغا، أوديون إيغالو.

السجل التاريخي لبطل دوري أبطال آسيا

الناديعدد مرات التتويج
الهلال- السُّعُودية4
بوهانغ ستيلرز – كوريا الجنوبية3
استقلال- إيران2
سيونغنام- كوريا الجنوبية2
جيونبوك هيونداي موتورز- كوريا الجنوبية2
أوراوا ريدز – اليابان2
تاي فارمرز بانك- تايلاند2
اتحاد جدة- السُّعُودية2
سوون سامسونغ بلووينغز- كوريا الجنوبية2
السد- قطر2
غوانغجو إفرغراند – الصين2
أولسان هيونداي – كوريا الجنوبية2
جوبيلو إيواتا – اليابان1
العين- الإمارات1
غامبا أوساكا – اليابان1
باس طِهران – إيران1
ويسترن سيدني – أستراليا1


 

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