استخرج جميع أوراقك الرسمية خلال ثوان.. معلومات عن ماكينة الأحوال الشخصية الجديدة وأماكن تواجدها

في خطوة غير مسبوقة لمواكبة أحدث التقنيات العالمية المتطورة، قامت وزارة الداخلية بالبدء في مشروع تجريبي لـ ماكينة الأحوال الشخصية الجديدة، والتي ستتيح للمواطنين سهولة كبيرة في استخراج الأوراق الرسمية دون طوابير وعلى مدار اليوم طوال الأسبوع وبدقة وسرعة.

كيفية استخراج شهادة ميلاد من ماكينة الأحوال الشخصية الجديدة

١- بتدخل الرقم البطاقة

٢- وبعدين رقم المصنع اللي على البطاقة

٣- وبعدين اسم الام ثنائي

٤- “وبعدين تدخل ورقة ب ٥٠ جنيها تطلعلك مميكنة ومؤمنة ومختومة”



ماكينة الأحوال الشخصية الجديدة



قريبا في جميع شوارع مصر، ماكينة لاستخر اج جميع الأوراق الرسمية وأنت واقف بأقل من نصف ساعة، حيث تعتبر الماكينة سجل مدني متطور “ده مشروع تجريبي بشكل مبدئي كدة دلوقتي كخطوة أولى وقريب هايعملوا مكن بيطلع كل المحررات الرسمية من وزارة الداخلية للمواطنين وتابعيه أو أفراد أسرته كلهم”

أماكن ماكينة الأحوال الشخصية الجديدة



مطار شرم الشيخ

مطار الغردقة

في سيتي ستارز مول

سجل مدني العباسية .

“كما تتيح الماكينة استدعاء بياناتك من خلال بصمة صوابعك أو من خلال وجهك قدام الماكينة في لحظة، وهذا يعني أن الداخلية سبقت بخطوة فى عملية التأكد من هوية المتعامل بنسبة 100% فى لحظة”



