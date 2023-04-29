الآن مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر يلا شوت اليوم في نهائي دوري أبطال آسيا

الآن مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر يلا شوت اليوم في نهائي دوري أبطال آسيا، يتسلح فريق آوراوا ريدز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا أمام الهلال بلاعبين لم يسبق لأي منهم المشاركة في أي من أدوار هذه النسخة من المسابقة القارية.



ويلتقي الهلال مع أوراوا يوم السبت في ذهاب النهائي على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، فيما ستكون مباراة الرد يوم 6 مايو/أيار بمدينة سايتاما.

مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر يلا شوت اليوم في نهائي دوري أبطال آسيا

وضمت قائمة الاعبين الجدد، المدافع الدنماركي ماريوس هويبراتين قادمًا من فريق بودو جليمت النرويجي، الياباني شينزو كوروكي المعار الموسم الماضي لفريق هوكايدو كونسادول سابورو، المهاجم الدنماركي خوسيه كانتي القادم من سانجتشو مايتي ليونز الصيني، الياباني تاكويا أوجيوارا المعار لنادي كيوتو سانجا، والحارس الياباني شون يوشيدا القادم من أويتا ترينيتا الياباني.



وأثار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم جدلًا بعدما وافق على فتح نافذة انتقالات استثنائية لصالح نادي أوراوا لتسجيل لاعبيه الجدد.

إن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم تنص على امكانية فتح نوافذ استثنائية لتسجيل اللاعبين، خاصة عند اختلاف المواعيد بين الشرق والغرب كما هو الحاصل في قارة آسيا".



وأشار الرفاعي إلى أن الهلال ممنوع أصلًا من التسجيل بسبب عقوبة انضباطية، ولا يحق له نوافذ استثنائية أو عادية".

مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر يلا شوت اليوم في نهائي دوري أبطال آسيا

وكانت تقارير صحفية أكدت في وقت سابق، أن نادي أوراوا ريدز حصل على موافقة الاتحاد القاري بفتح نافذة تسجيل ثالثة واستثنائية (بعد الانتقالات الصيفية والشتوية)، وذلك في 30 من سبتمبر/أيلول.



وأرجعت هذه التقارير سبب هذا الاستثناء إلى إنه منذ إعلان تأهل بطل الشرق في 25 من أغسطس / آب الماضي، ظل أوراوا أكثر من ثمانية أشهر، دون تسجيل بسبب تغيير روزنامة دوري أبطال آسيا، حيث كان النهائي القاري مقرر في فبراير/شباط الماضي قبل أن يتم تغييره إلى إبريل /نيسان الحالي.



وعلى الصعيد الفني، فإن هناك 4 لاعبين من هؤلاء الجدد يمثلون إضافة قوية للفريق الياباني، ويعدون ضمن التشكيل الأساسي الذي يعتمد عليه البولندي ماسيج سكورزا مدرب أوراوا.

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مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر يلا شوت اليوم في نهائي دوري أبطال آسيا



فالدانماركي ماريوس يشغل مركز قلب الدفاع، وانضم للفريق في فبراير الماضي، وشارك في كل مباريات أوراوا بالدوري الياباني حتى الآن وسجل هدفًا وحصل على بطاقة صفراء واحدة.



أما الياباني شينزو كوركي مهاجم الفريق، فقد انضم في شهر يناير الماضي، وشارك أيضًا في كل مباريات فريقه بالدوري حتى الآن وعددها 9 مواجهات وسجل هدفين.



بينما يعتبر خوسيه كانتي الغيني الأصل أغلى صفقات الفريق وتبلغ قيمته التسويقية 105 مليون يورو، وانضم للفريق في شهر مارس الماضي وشارك في مباراتين ولم يسجل فيهما.

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