مشاهدة مباراة الهلال اليوم | كورة اون لاين مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر يلا شوت يوتيوب YALLA SHOOT

مشاهدة مباراة الهلال اليوم | كورة اون لاين مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر يلا شوت يوتيوب YALLA SHOOT، ستكون مواجهة الهلال وأوراوا رد دياموندز الياباني، التي تجمعهما السبت، هي السابعة بين الزعيم والأندية اليابانية في البطولات الآسيوية، إذ التقيا 6 مرات سابقة، وجميعها في الدور النهائي «منها 3 مرات بنظام الذهاب والإياب»، وخلال تلك المواجهات فاز الهلال 4 مرات مقابل الخسارة مرتين، وسجل خلالها هجومه 16 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 11 هدفا.

وتعود أول مواجهة بين الهلال والاندية اليابانية إلى 28 ديسمبر 1986 عندما واجه جيف يونايتد في الدور النهائي لبطولة الآندية الآسيوية أبطال الدوزي، الذي أقيم بنظام التجمع بالرياض، وانتهت تلك المباراة بفوز الفريق الياباني 4-3، بينما تعود آخر مواجهة إلى 24 نوفمبر 2019 عندما واجه أوراوا رد في إياب الدور النهائي لدوري أبطال آسيا وفاز الهلال 2-0 ويتوج باللقب.

مواجهات الهلال أمام الأندية اليابانية

6 مواجهات

9 مباريات

5 انتصارات للهلال

2 انتصارين للأندية اليابانية

2 تعادلين

16 هدفًا سجلها الهلال

11 هدفًا استقبلها

تفاصيل المواجهات السابقة

دوري أبطال آسيا

1986 خسر الهلال أمام جيف يونايتد 3-4

2000 فاز الهلال على جابيلو إيواتا 3-2

2017 تعادل مع أوراوا رد ذهابًا 1-1 وخسر إيابًا 0-1

2019 فاز على أوراوا ذهابًا 1-0، وإيابًا 2-0

كأس الكؤوس الآسيوية

1997 فاز الهلال على ناغويا غرامبوس 3-1

كأس السوبر الآسيوي

2000 فاز الهلال على شيميزو إس بالس ذهابًا 2-1، وتعادل إيابًا 1-1.

مباراة الهلال واوراوا بث مباشر

تنطلق مباراة الهلال اليوم في تمام الساعة 9:30 صباحا بتوقيت السعودية الساعة 8:30 صباحا بتوقيت القاهرة.

ويسعى لاعبو الهلال لتحقيق نتيجة إيجابية تقربه من اللقب الآسيوي

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

وحصوله على نتيجة كبيرة تساعده على اللعب بأريحية في مباراة الإياب باليابان يوم السبت 6-5-2023، ستكون مباراة قوية بين الفريقين.

ويمتلك كل فريق العناصر القوية التي تساعد في حسم المباراة في جميع الأوقات.

مباراة الهلال السعودي اليوم في النهائي الآسيوي

يمكنكم مشاهدة مباراة الهلال اليوم بث مباشر على قنوات beIN Sport الناقل الحصري والوحيد لدوري أبطال آسيا، كما يمكنكم مشاهدة المباراة على قناة BEIN Sports AFC.

ويسعى الهلال للاحتفاظ بالكأس الثمينة بعد تتويجه بطلا للنسخة الماضية عام 2021، وتم إلغاء السباق العام الماضي بسبب جائحة كورونا.

ووصل الهلال إلى اللقب في 4 مناسبات كأكثر الأندية بطلا في آسيا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

فيما وصل نادي أوراوا ريد دايموندز الياباني إلى منافس الهلال اليوم. كان اللقب مرتين، كان آخرها في عام 2017، مما يعني أننا نواجه مباراة صعبة للغاية لكلا الفريقين.