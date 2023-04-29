بث مباشر | رابط مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر يلا شوت اليوم في نهائي كأس آسيا

بث مباشر تويتر | رابط مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر يلا شوت اليوم في نهائي كأس آسيا

بث مباشر تويتر | رابط مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر يلا شوت اليوم في نهائي كأس آسيا، ستشهد العاصمة السعودية الرياض، مواجهة نارية بين الهلال السعودي وفريق أوراوا ريدز الياباني، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2023، والتي ستقام على أرضية ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية.

ويسعى الهلال للحفاظ على هيمنته الآسيوية والتتويج باللقب للمرة الخامسة في تاريخه، بينما يسعى أوراوا لإسقاط الفريق السعودي وتحقيق اللقب للمرة الثالثة في تاريخه.

ومن المهم معرفة القنوات الناقلة للمباراة وكيفية مشاهدتها عبر الإنترنت، ويمكن للمشجعين مشاهدة المباراة على العديد من القنوات الرياضية المحلية والعالمية، ومنها قناة beIN Sports، ويمكن مشاهدة البث المباشر للمباراة عبر الإنترنت على منصات البث المباشر مثل beIN Sports Connect وغيرها. ومن المتوقع أن يكون الإثارة والتشويق حاضرين في هذه المباراة النهائية المهمة، والتي تحمل الكثير من الأهمية والتحدي لكل الفرق المشاركة.

تتساءل جماهير الكرة السعودية عن القنوات الناقلة لمباراة الهلال واوراوا اليوم في نهائي ذهاب دوري أبطال آسيا 2023، والتي ستقام على ملعب الملك فهد الدولي، وفي سياق ذلك يستعد الهلال السعودي لخوض مباراة تاريخية قد تمنحه لقب بطل آسيا للمرة الثانية على التوالي في إنجاز مبهر، حيث سيواجه فريق أوراوا ريدز الياباني في مباراة مليئة بالتشويق والإثارة، وفي غضون ذلك سنتعرف في الآتي على القنوات الناقلة لمباراة الهلال واوراوا 2023 وموعد المباراة.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال واوراوا اليوم

تحمل القنوات الناقلة لمباراة الهلال واوراوا اليوم في نهائي دوري أبطال آسيا 2023، أهمية كبيرة لدى جماهير الزعيم، الذين يرغبون في مؤازرة فريقهم من خلف شاشات التلفاز، ولذلك فهناك العديد من القنوات التي من المقرر أن تنقل أحداث المباراة مجانًا دون تشفير، وهي كالتالي:

قناة beIN Sports AFC قناة SSC 1 HD قناة Alkass Five قناة أبو ظبي الرياضية قناة Abu Dhabi Sports Asia 1 HD منصة شاهد VIP

تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال واوراوا اليوم

ترغب العديد من الجماهير السعودية، معرفة تردد القنوات الناقلة لمباراة الهلال واوراوا اليوم في نهائي دوري أبطال آسيا 2023، وذلك من أجل تثبيت القنوات التي ستنقل المباراة، على أجهزة الإستقبال والاستمتاع بمتابعة المباراة، وفيما يلي سنتعرف على تردد القنوات الناقلة بشكل مفصل:

تردد قناة SSC 1 الناقلة لمباراة الهلال ضد اواروا في نهائي آسيا 2023

القمر الصناعي عرب سات التردد 12380 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 3/4

تردد قناة beIN Sports AFC الناقلة لمباراة الهلال اليوم

القمر الصناعي سهيل سات التردد 12245 (V) معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي معامل تصحيح الخطأ 2/3

تردد قناة Abu Dhabi Sports Asia 1 HD الناقلة لمباراة الهلال ضد اوراوا

القمر الصناعي نايل سات التردد 11526 (H) معدل الترميز 27500 الاستقطاب أفقي معامل تصحيح الخطأ 3/4

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

تردد قناة Alkass Five الناقلة لمباراة الهلال ضد اوراوا

القمر الصناعي عرب سات التردد 10770 (V) معدل الترميز 27500 الاستقطاب عمودي معامل تصحيح الخطأ 3/4

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

موعد مباراة الهلال واوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا 2023

تترقب جماهير الهلال مباراة اليوم ضد اوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا 2023، بفارغ الصبر لتعويض خيبة الأمل المحلية في هذا الموسم بعد فشلهم في الفوز بدوري روشن 2022-23 بنسبة كبيرة، حيث تعرض الهلال لضغط هائل خلال مبارياته بسبب مشاركته في كأس العالم للأندية، ومن المقرر أن تقام مباراة الهلال واوراوا اليوم السبت الموافق 29-4-2023، وذلك في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت الإمارات.