يلا كورة بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال واوراوا اليوم YALLA SHOOT يلا شوت اليوم في نهائي دوري أبطال آسيا بث مباشر

يلا كورة بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال واوراوا اليوم YALLA SHOOT يلا شوت اليوم في نهائي دوري أبطال آسيا بث مباشر

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بوابة الفجر

يلا كورة بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال واوراوا اليوم YALLA SHOOT يلا شوت اليوم في نهائي دوري أبطال آسيا بث مباشر  ، بث مباشر لمباراة الهلال السعودي ونظيره أوراوا ريد دياموندز الياباني، اليوم، السبت، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، قبل مواجهتهما إيابًا يوم السبت المقبل، 6 مايو، على ستاد سايتاما 2002 في سايتاما.

بث مباشر مباراة الهلال ضد أوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا

- تنطلق مباراة الهلال وأوراوا في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والمملكة العربية السعودية.

تشكيل الهلال المتوقع أمام أوراوا في كأس آسيا

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، جانج هيون، علي البليهي، محمد البريك

خط الوسط: محمد كنو، سلمان الفرج، سالم الدوسري، ميشيل ديلجادو

خط الهجوم: موسى ماريجا، إيجالو.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وأوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا والمعلقين

تقام مباراة الهلال وأوراوا في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والمملكة العربية السعودية، وتلعب على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، وتنقل عبر قنوات:

أبوظبي الرياضية آسيا 1 | بتعليق: محمد حسين اضرضور

دبي الرياضية آسيا 1 HD | بتعليق: أحمد الشحي

الكأس 9 HD | بتعليق:سمير المعيرفي

SSC EXTRA 1 HD | بتعليق: عيسى الحربين

beIN Sports AFC HD | بتعليق عصام الشوالي

SSC1 HD | بتعليق: فهد العتيبي 

تطبيق Shahid VIP | بتعليق: فهد العتيبي

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

الهلال وأوراوا

تأهل الهلال، إلى نهائي دوري أبطال آسيا بعد فوزه العريض على الدحيل القطري بنتيجة 7-0 في نصف النهائي، بينما وصل الفريق الياباني إلى النهائي بعد تخطيه جيونبك هيونداي الكوري الجنوبي 3-1 بركلات الترجيح، عقب تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

ويتطلع الزعيم حامل اللقب لتحقيق أفضلية مريحة أمام أوراوا في لقاء الذهاب، تسهل مهمته في العودة، يوم السبت المقبل 6 مايو، على ستاد سايتاما 2002 في سايتاما.

ويأمل الهلال في الحفاظ على اللقب للعام الثاني على التوالي، والتتويج للمرة الخامسة في تاريخ البطولة، والثالثة في آخر أربع نسخ، حيث حصل على لقب بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري عامي 1991 و2000، ودوري أبطال آسيا 2019 و2021.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

كما يحلم الهلال بأن يصبح أول فريق يتوج بلقب دوري أبطال آسيا مرتين متتاليتين منذ أن حقق مواطنه اتحاد جدة هذا الإنجاز في عامي 2004 و2005.

ويعد الهلال هو النادي الأكثر فوزًا بدوري أبطال آسيا بعدد 4 ألقاب، كما حقق مركز الوصيف 4 مرات، أما نادي أوراوا ريد دياموند الياباني فاز باللقاء مرتين، وبالوصافة مرة واحدة.

أما أوراوا فقد توج بلقب البطولة القارية مرتين عامي 2007 و2017، في حين خسر أمام الهلال في نهائي نسخة عام 2019، أي يعني أن مواجهة اليوم، ستكون ثأرية بالنسبة له.

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