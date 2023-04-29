بث مباشر.. مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا اليوم في نهائي دوري أبطال آسيا.. يلا شوت

بث مباشر.. مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا اليوم في نهائي دوري أبطال آسيا.. يلا شوت، يتصدر البحث خلال الساعات القليلة الماضية عن مشاهدة مباراة الهلال السعودي وأوراوا اليوم الياباني، اليوم السبت، الموافق 29 أبريل 2023، في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.

وقد تأهل فريق الهلال السعودي إلى نهائي دوري أبطال آسيا بعد فوزه الساحق أمام نادي الدحيل القطري بنتيجة 7/0 في نصف نهائي البطولة، ليواصل الفريق رحلة الدفاع عن لقبه.

بينما صعد أوراوا رد دايموندز الياباني إلى نهائي دوري أبطال آسيا بعد الفوز على جيونبك هيونداي الكوري الجنوبي «3-1» بركلات الترجيح بعد تعادلهما «1-1» في الوقتين الأصلي والإضافي.

موعد مباراة الهلال وأوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الهلال وأوراوا في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا على استاد الملك فهد الدولي في تمام الساعة الثامنة ونصف بتوقيت القاهرة، ومكة المكرمة، والسادسة ونصف بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وأوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا

ومن المقرر أن تذاع مباراة الهلال وأوراوا عبر شبكة قنوات Alkass Nine HD، beIN Sports AFC HD، SSC1 HD، Abu Dhabi Sports Asia 1، Dubai Sports Asia 1 HD.

ويأتي تشكيل الهلال المتوقع ضد أوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا كالتالي:

حراسة المرمي: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: ياسر الشهراني- جانغ هيون سو- محمد جحفلي- سعود عبدالحميد.

خط الوسط: جوستافو كويلار- سلمان الفرج- أندري كاريلو- ميشيل ديلجادو.

خط الهجوم: موسي ماريجا- أوديون إيجالو.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

يذكر أن قد نفدت تذاكر مباراة الهلال ضد أوراوا رد دايموندز في نهائي دوري أبطال آسيا التي ستقام في إستاد الملك فهد الدولي الذي يسع 56453 متفرجًا ومن المتوقع أن تحتشد الجماهير مرة أخرى عندما يلتقي الفريقين في إياب النهائي على ملعب سايتاما باليابان السبت المقبل.

يلتقي الهلال مع اوراوا ريد دياموندز في ذهاب نهائي دوري أبطال أسيا يوم السبت الموافق 29 إبريل 2023 وسوف نستعرض لكم موعد مباراة الهلال واوراوا ريد دياموندز والقنوات الناقلة لمباراة الهلال واوراوا ريد دياموندز بث مباشر مباراة الهلال واوراوا ريد دياموندز.

بث مباشر مباراة الهلال واوراوا ريد دياموندز

وتنطلق مباراة الهلال واوراوا ريد دياموندز في ذهاب نهائي دوري أبطال أسيا في تمام الساعة 6:30 مساء بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، بينما المباراة في تمام الساعة 7:30 مساء بتوقيت مصر والسودان وليبيا، المباراة في تمام الساعة 8:30 مساء بتوقيت السعودية واليمن ولبنان والأردن والكويت والعراق وسوريا وفلسطين وقطر، بينما المباراة في تمام الساعة 9:30 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان بث مباشر مباراة الهلال واوراوا ريد دياموندز.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

مشاهدة مباراة الهلال واوراوا ريد دياموندز

بينما تذاع مباراة الهلال واوراوا ريد دياموندز في ذهاب نهائي دوري أبطال أسيا علي قناة SSC Sports HD 1 وقناة ابو ظبي الرياضية اسيا 1 وقناة Dubai sports Asia 1 وقناة bein sports AFC الناقل الحصري لجميع مباريات دوري أبطال أسيا في منطقة إفريقيا والشرق الأوسط بث مباشر مباراة الهلال واوراوا ريد دياموندز في ذهاب نهائي دوري أبطال أسيا 2023.