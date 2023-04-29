يلا شوت بث مباشر مباراة الهلال واوراوا Yalla Shoot New مشاهدة مباراة الهلال اليوم أهم مباريات اليوم

يلا شوت بث مباشر مباراة الهلال واوراوا Yalla Shoot New مشاهدة مباراة الهلال اليوم أهم مباريات اليوم، يستقبل فريق الهلال السعودي نظيره أوراوا ريد دياموندز الياباني، اليوم، السبت، على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، قبل مواجهتهما إيابًا يوم السبت المقبل، 6 مايو، على ستاد سايتاما 2002 في سايتاما.

وتعد هذه المرة، هي الثالثة التي يلتقي فيها الفريقان في نهائي دوري أبطال آسيا، خلال الـ 6 نسخ الماضية من المسابقة، حيث نجح الفريقين في صناعة منافسة كبيرة بينهما على مدار السنوات الماضية، مما يجعل مباراتهما مرتقبة بشدة لجماهير الكرة الآسيوية.

واستطاع أوراوا أن يفوز باللقب في النهائي الأول بينهما في عام 2017، قبل أن يثأر الهلال بعدها بعامين، مما يجعل مواجهة اليوم بينهما جاهزة تمامًا لمنافسة أخرى رائعة.

هذا ما حدث في آخر مواجهة بين الهلال وأوراوا في دوري أبطال آسيا

وذكر موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن عندما التقى الهلال وأوراوا في نهائي عام 2017، كانت تلك النسخة الـ15 من دوري أبطال آسيا، ولم يسبق أن التقى نفس الفريقين في المباراة النهائية أكثر من مرة، ويُمكن قول الشيء نفسه أيضا عن سابقتها - بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري، حيث تميزت كل نهائيات البطولة الـ21 بمنافسين مختلفين.

وتفوق أوراوا في النهائي الأول بينهما بنتيجة 2-1 في مجموع المباراتين، قبل أن يلتقي الفريقان في النهائي الثاني بينهما عام 2019، حيث نجح الهلال في رد الاعتبار وتحقيق الفوز بهدف أندري كاريلو 1-0 في الذهاب وهدفي سالم الدوسري بافيتيمبي جوميز 2-0 في الإياب، ليتوج بطلا لأهم بطولة للأندية في قارة آسيا.

الهلال وأوراوا

تأهل الهلال، إلى نهائي دوري أبطال آسيا بعد فوزه العريض على الدحيل القطري بنتيجة 7-0 في نصف النهائي، بينما وصل الفريق الياباني إلى النهائي بعد تخطيه جيونبك هيونداي الكوري الجنوبي 3-1 بركلات الترجيح، عقب تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

ويتطلع الزعيم حامل اللقب لتحقيق أفضلية مريحة أمام أوراوا في لقاء الذهاب، تسهل مهمته في العودة، يوم السبت المقبل 6 مايو، على ستاد سايتاما 2002 في سايتاما.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

ويأمل الهلال في الحفاظ على اللقب للعام الثاني على التوالي، والتتويج للمرة الخامسة في تاريخ البطولة، والثالثة في آخر أربع نسخ، حيث حصل على لقب بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري عامي 1991 و2000، ودوري أبطال آسيا 2019 و2021.

كما يحلم الهلال بأن يصبح أول فريق يتوج بلقب دوري أبطال آسيا مرتين متتاليتين منذ أن حقق مواطنه اتحاد جدة هذا الإنجاز في عامي 2004 و2005.

ويعد الهلال هو النادي الأكثر فوزًا بدوري أبطال آسيا بعدد 4 ألقاب، كما حقق مركز الوصيف 4 مرات، أما نادي أوراوا ريد دياموند الياباني فاز باللقاء مرتين، وبالوصافة مرة واحدة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

أما أوراوا فقد توج بلقب البطولة القارية مرتين عامي 2007 و2017، في حين خسر أمام الهلال في نهائي نسخة عام 2019، أي يعني أن مواجهة اليوم، ستكون ثأرية بالنسبة له.