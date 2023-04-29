مشاهدة مباراة الهلال اليوم | كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر يلا شووت يوتيوب YALLA SHOOT

مشاهدة مباراة الهلال اليوم | كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر يلا شوت يوتيوب YALLA SHOOT

بث مباشر
بوابة الفجر

مشاهدة مباراة الهلال اليوم | كورة لايف مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر يلا شوت يوتيوب YALLA SHOOT، يحتضن ملعب الملك فهد مباراة الهلال ضد اوراوا مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا (النهائي (مباراة ذهاب)) الموسم الجاري 2022-2023.

موعد مباراة الهلال ضد اوراوا

تقام مباراة الهلال ضد اوراوا فى تمام الثامنة والنصف مساء اليوم، السبت بتوقيت مكة، وتنقلها قناة SSC SPORT 1 HD.

وكان فريق الهلال قد بدا مشواره في بطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم بمسيرة جيدة جدا جعلته ينافس بشدة على لقب كاس أبطال آسيا هذا الموسم.

فيما استعد اوراوا لمواجهة فريق الهلال بعد اقصاءه لنادي النصر بقيادة كريستيانو البرتغالي،وعينه على الكاس الغالية.

ستشهد مباراة الهلال ضد اوراوا، على مزيد من الحماسية والقوة بين الفريقين، خاصة في ظل الصراع المشتعل بينهما على التأهل إلى النهائي ومواصلة السعي خطوة خطوة نحو التتويج بدوري أبطال آسيا الموسم الجاري 2022-2023.

كما ان الهلال بث مباشر سيلعب بكل مالديه من قوة للتتويج ببطولة دوري أبطال آسيا والرجوع إلى مكانه الاصلي في دوري أبطال آسيا والفوز بالكاس.

مباراة الهلال واوراوا بث مباشر

يملك فريق الهلال كوكبة من النجوم، على رأسهم النجم سالم الدوسري،ويطمح الهلال مباشر يلا شوت اليوم في الوصول إلى نهائي دوري أبطال آسيا.

تشكيل الهلال المتوقع أمام اوراوا في دوري أبطال آسيا

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف

خط الدفاع: خليفة الدوسري ــ سعود عبدالحميد ــ جانغ هيون سو ــ محمد البريك

خط الوسط: أندريه كاريلو ــ جوستافو كويلار ــ محمد كنو

خط الهجوم: ميشايل ديلجادو ــ أوديون إيجالو ــ موسى ماريجا

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مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر الان 

يشهد ملعب الملك فهد الدولي معقل فريق الهلال السعودي مباراة نهائي دوري أبطال أسيا عندما يستضيف الهلال السعودي مساء اليوم فريق اوراوا الياباني ضمن ذهاب نهائي دوري أبطال أسيا موسم 2023.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

موعد نهائي دوري أبطال أسيا 

يقام نهائي أسيا فى الساعة 6:30 بتوقيت المغرب وموريتانيا، وفى الساعة 7:30 بتوقيت تونس والجزائر، وفى الساعة 8:30 بتوقيت مصر والسودان وليبيا ولبنان وسوريا والأردن وفلسطين، وفى الساعة 9:30 بتوقيت السعودية والكويت وقطر واليمن والعراق والبحرين، وفى الساعة 10:30 بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

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