يلا شوت الآن مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر اليوم في نهائي دوري أبطال آسيا

يلا شوت الآن مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر اليوم في نهائي دوري أبطال آسيا ، كشف الجهاز الفني لفريق الهلال السعودي بقيادة الأرجنتيني رامون دياز، تشكيل فريقه لمواجهة أوراوا ريد دياموندز الياباني، اليوم السبت، على استاد الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

تشكيل الهلال السعودي لمواجهة أوراوا ريد دياموندز الياباني

في حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، جانج هيون سو، علي البليهي، محمد البريك.

في خط الوسط: محمد كنو، سلمان الفرج، سالم الدوسري، ميشيل.

خط الهجوم: موسى ماريجا، إيجالو.

ويسعى فريق الهلال السهودي الزعيم حامل اللقب لتحقيق أفضلية مريحة أمام أوراوا في لقاء الذهاب، تسهل مهمته في العودة، يوم السبت المقبل 6 مايو، على ستاد سايتاما 2002 في سايتاما.

ويأمل الهلال في الحفاظ على اللقب للعام الثاني على التوالي، والتتويج للمرة الخامسة في تاريخ البطولة، والثالثة في آخر أربع نسخ، حيث حصل على لقب بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري عامي 1991 و2000، ودوري أبطال آسيا 2019 و2021.

وصعد فريق الهلال، إلى نهائي دوري أبطال آسيا بعد فوزه العريض على الدحيل القطري بنتيجة 7-0 في نصف النهائي، بينما وصل الفريق الياباني إلى النهائي بعد تخطيه جيونبك هيونداي الكوري الجنوبي 3-1 بركلات الترجيح، عقب تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

بث مباشر الان الهلال واوراوا بث تويتر

حتضن استاد الملك فهد الدولي مواجهة نارية تضم كلا من فريق الهلال واوراور، وذلك خلال جولة النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2023

مباراة الهلال واوراوا الان ماشر

تبدأ مباراة الهلال واوراوا اليوم خلال جولة النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا في تمام الساعة:-

6:30 مساءً بتوقيت موريتانيا.

7:30 مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

8:30 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان.

9:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن ولبنان وفلسطين والأردن والصومال وسوريا.

10:30 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

مشاهدة مباراة الهلال واوراوا ريد دياموندز بث مباشر

بينما تذاع مباراة الهلال واوراوا بث مباشر تويتر الان في مباراة ذهاب نهائي منافسات بطولة دوري ابطال اسيا لكرة القدم موسم 2023، عبر قناة SSC SPORT 1 HD، وعلي قناة الكأس 9، وقناة أبو ظبي الرياضية اسيا 1، وعبر قناة Dubai sport Asia 1، وعلي قناة beIN Sports AFC، وقناة SSC Extra 1 HD

وسيتولى مهمة التعليق على أحداث مباراة الهلال واوراوا ريد دياموندز المعلقين الرياضيين، فهد العتيبي، وعلي سعيد الكعبي، واحمد الشحي، وعصام الشوالي، وعيسى الحربين، وسمير المعيوفي