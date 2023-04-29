مشاهدة مباراة الهلال السعودي واوراوا الياباني بث مباشر يلا شوت اليوم تعليق عصام الشوالي

مشاهدة مباراة الهلال السعودي واوراوا الياباني بث مباشر يلا شوت اليوم تعليق عصام الشوالي، مشاهدة مباراة اوراوا الياباني والهلال السعودي بث مباشر تعليق عصام الشوالي، يستضيف استاد الملك فهد الدولي، مباراة القمة بين الهلال السعودي ضد اوراوا الياباني في ذهاب نهائي دوري ابطال اسيا لكرة القدم، وستنطلق احداث اللقاء بث مباشر اليوم السبت الموافق 29 أبريل 2023، في تمام الساعة الثامنة وثلاثون دقيقة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة الخامسة وثلاثون دقيقة مساء بتوقيت جرينتش.

نهائي دوري ابطال اسيا بين الهلال السعودي واوراوا الياباني اليوم هو النهائي الثالث بين الفريقين، بعدما تقابلا في نهائي عام 2017 و2019، فاز كلا واحد منهم في لقب، والان الفرصة تتكرر بين الفريقين من اجل فك الشراكة والانفراد بلقب الأكثر تتويج في قارة اسيا، في ظل امتلاك كل واحد منهم للقبين في رصيده بالنظام الحديث للبطولة.

حامل اللقب نادي الهلال السعودي يدخل مباراة اليوم على امل إنهاء المسيرة الرائعة في هذه النسخة بتحقيقه اللقب الثاني على التوالي، حيث إن الزعيم لم يتعرض لأي خسارة خلال مشواره في البطولة الحالية الا مرة واحدة كانت في الجولة 6 من دور المجموعات، وقد سجل الهلال خلال مبارياته التسع الماضية 22 هدف، فيما استقبلت شباكة 6 أهداف فقط.

ويمتلك نادي الهلال السعودي لاعبين ذات مستوى عالي قادرين على تحقيق الفوز اليوم ومن ابرزهم هداف الفريق النتيجيري ايجالو الذي سجل 7 أهداف في دوري الابطال، بالإضافة إلى النجم السعودي سالم الدوسري، بقيادة الارجنتيني رامون دياز الذي يتولى تدريب الزعيم صاحب المركز الرابع في الدوري السعودي، وهو نفس المركز الذي يحتله اوروا في الدوري الياباني.

مشاهدة مباراة الهلال واوراوا الياباني مباشر

وتشهد صفوف نادي الهلال السعودي امكانية غياب المدافع الكوري جانج هيون سو، بعد ان تعرض لإصابة في مفصل القدم خلال مواجهة فريقة الماضية.

في المقابل، يغيب عن نادي اوراوا الياباني يوسوكي ماتسو وكاسبر جونكر وايساكا، بعد ان رحلوا عن الفريق نهاية الموسم الحالي.

وتقام مباراة اوراوا الياباني ضد الهلال السعودي اليوم على استاد الملك فهد الدولي، كما ستكون مواجهة الإياب الأسبوع المقبل على ملعب استاد سايتاما 2002 في اليابان.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

وسيتم نقل مباراة أوراوا اليابني والهلال السعودي بث مباشر اليوم على قناة بي إن سبورت الاولي بتعليق عصام الشوالي، وعلى قناة ابوظبي الرياضية بتعليق علي سعيد الكعبي.

يذكر أن اخر مواجهة جمعت بين الفريقين كانت في إياب نصف نهائي دوري ابطال اسيا على استاد سايتاما، وقد انتهت تلك المواجهة بفوز الهلال السعودي بهدفين نظيفين.

تفاصيل مباراة اوراوا الياباني ضد الهلال السعودي

البطولة :نهائي ابطال اسيا – مباراة الذهاب

القنوات الناقلة : قناة بي ان سبورت الاولي، قناة ابوظبي الرياضية

الملعب : ملعب الملك فهد

المعلق : عصام الشوالي + علي سعيد الكعبي

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

موعد مباراة اوراوا الياباني والهلال السعودي

الساعة 08:30 مساءً بتوقيت السعودية- مصر – الكويت

الساعه 09:30 مساءً بتوقيت الامارات – عمان

الساعة 05:30مساء بتوقيت غرينتش GMT