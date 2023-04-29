مشاهدة مباراة الهلال واوراوا ريد دياموندز بث مباشر يلا شوت اليوم في نهائي دوري أبطال آسيا

مشاهدة مباراة الهلال واوراوا ريد دياموندز بث مباشر يلا شوت اليوم في نهائي دوري أبطال آسيا، يصطدم فريق الهلال بنظيره اوراوا ريد دياموندز مساء اليوم السبت 29 أبريل، على أرضية استاد الملك فهد الدولي، لحساب فعاليات إياب دور نهائي بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

انطلاق صافرة البداية المقرر لها في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، والتاسعة والنصف بتوقيت أبو ظبي، وستنقل مواجهة اوراوا ريد دياموندز ضد الهلال على الهواء عبر قناة beIN Sports AFC HD بأداء صوتي للمعلق عصام الشوالي.

معركة جديدة تجمع بين العملاقين الأسيويين في ذهاب دور نهائي الأبطال هذا الموسم، فهذه المباراة ستكون مهمة بالنسبة للهلال حامل اللقب الموسم المنصرم كونها على أرضة ووسط جمهوره.

وكان مشوار الهلال في بطولة دوري أبطال آسيا ها الموسم محفوف بالمخاطر ولكن تخطاها بشكل جيد، حيث كانت البداية من دور المجموعات الذي نجح في العبور منه متصدرًا للمجموعة الأولى برصيد 13 نقطة متساويًا مع الريان الثاني بنفس الرصيد.

وفي الأدوار الإقصائية تمكن الهلال في دور الـ 16 الانتصار على شباب الأهلي دبي بثلاثية لهدف، ليصطدم بعدما بدور ربع النهائي بفولاد خوزستان الإيراني ليحقق الفوز بهدف دون رد، ومن ثم تخطى عقبه الدحيل القطري بالفوز عليه بسباعية نظيفة في نصف النهائي.

ويمر الموج الأزرق في الفترة الأخيرة بأداء جيد بعدما استعاده سريعًا، حيث نجح قبل هذه الموقعة التأهل لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين لمواجهة الوحدة، وذلك بعدما عبر عقبه الاتحاد بهدف دون رد، وقبلها بالدوري نجح في حسم مباراة القمة أمام النصر لصالجه بالفوز بهدف نظيف بالجولة الـ 25.

مشاهدة مباراة الهلال واوراوا ريد دياموندز بث مباشر

وقام الزعيم بقيادة المدير الفني رامون دياز الاستعداد لهذه الموقعة بكل قوة وبمعنويات مرتفعة حذر شديد، حيث يطمح اليوم في اقتناص الفوز من أجل الاقتراب من حسم الأمور في لقاء الإياب باليابان لمواصلة الدفاع عن لقبه للموسم الثاني تواليًا والخامس في تاريخه ويواصل التحليق في قائمة الأكثر تتويجًا باللقب الأسيوي بالنظام الجديد.

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رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

وعلى الجانب الأخر، يقدم اوراوا ريد دياموندز الياباني في الفترة الأخرة أداء مقبول بالبطولة المحلية، فهو كان قد تعادل مرتين متتاليتين واحدة بالكأس والثانية بالدوري، وهذا لن يكون مقايس للقاء الليلة كونه في بطولة مختلفة وتعتبر الأقوى بالقارة.

وكان مشوار اوراوا ريد دياموندز ليس سهلًا في دوري الأبطال هذا الموسم، فهو عبر من دور المجموعات بتواجده في المركز الثاني برصيد 13 نقطة متساويًا مع المتصدر دايغو بنفس الرصيد بالمجموعة السادسة.

وفي الأدوار الإقصائية ظهر بأداء جيد وتمكن من الفوز على جوهور دارول تاكزيم بخماسية نظيفة بدور الـ 16، ومن ثم عبر عقبه بانكوك جلاس باثوم يونايتد بالانتصار عليه برباعية نظيفة في ربع النهائي، ووصل للنهائي بعد تخطيه جيونبك هيونداي موتورز بركلات الترجيح.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

ويبحث الفريق الياباني اليوم عن تحقيق الفوز أو الخروج بنتيجة إيجابية ترضي طموحاته قبل موقعة الإياب التي تكون على أرضة، وذلك من أجل محاولة حصد اللقب الثالث في تاريخه، ولن عليه الحذر من الخصم العنيد.