بث مباشر يوتيوب | رابط مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر يلا شوت اليوم في نهائي كأس آسيا

بث مباشر يوتيوب | رابط مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر يلا شوت اليوم في نهائي كأس آسيا

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بوابة الفجر

بث مباشر يوتيوب | رابط مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر يلا شوت اليوم في نهائي كأس آسيا، يدخل الهلال السعودي صراع شرس ضد اوراوا ريد الياباني في استاد الملك فهد الدولي بالرياض، على لقب دوري أبطال آسيا 2022، في ذهاب النهائي، اليوم السبت 29 أبريل 2023.

سيمثل الهلال منطقة الغرب في نهائي دوري أبطال آسيا 2022 بعدما تجاوز الدحيل القطري في نصف النهائي، في مباراة تاريخية انتهت بسباعية نظيفة على استاد الثمامة في الدوحة.


ويستعد الهلال لخوض المباراة النهائية للمرة الخامسة في السنوات العشر الأخيرة، علمًا بأنه توج باللقب عامي 2019 و2021؛ وبشكل عام يعد الزعيم البطل القياسي للقارة الصفراء بتتويجه 4 مرات.

وخسر الموج الأزرق النهائي مرة واحدة فقط كانت في نسخة 2014 امام ويسترن سيدني وانديريرز الأسترالي، حيث تعادل 0-0 في السعودية، وخسر في الإياب 1-0.


من جانبه، شق اوراوا ريد دياموندز الياباني طريقه إلى نهائي الحلم من منطقة الشرق بالفوز على جيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي بركلات الترجيح 3-1، بعد التعادل 2-2 على ملعب كأس العالم 2022 “سايتاما”.

ويعتبر تأهل أوراوا ريدز إلى النهائي هي المرة الرابعة في تاريخه، بعدما سبق له التأهل إلى نهائي نسخة 2007 و2017 ونجح خلالها في التتويج باللقب، في حين خسر نهائي نسخة عام 2019 أمام الهلال السعودي.

بث مباشر الهلال ضد أوراوا

وينقل بث مباشر الهلال واوراوا، على قناة بي إن سبورتس آسيا beIN Sports AFC HD، بصوت المعلق التونسي “عصام الشوالي”، وقناة شركة الرياضية السعودية SSC1 HD، بصوت المعلق السعودي “فهد العتيبي”.

كما ينقل نهائي دوري ابطال اسيا 2022، على قناة الكأس مباشر القطرية Alkass Nine HD، بصوت المعلق السعودي “سمير المعيرفي”، وقناة أبو ظبي الرياضية الإماراتية Abu Dhabi Sports Asia 1، بصوت المعلق المغربي “محمد حسين اضرضور”.


وكان الهلال تصدر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة من 6 مباريات، وبفارق اهداف المواجهات المباشرة أمام الريان القطري، مقابل 5 نقاط للشارقة الإماراتي و3 للاستقلال الإيراني.

ثم فاز فخر السعودية في دور الـ16 على شباب الأهلي دبي الإماراتي 3-1، وفي ربع النهائي على فولاد خوزستان الإيراني 1-0، قبل أن يطيح بالدحيل من نصف النهائي بنتيجة 7-0.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

في حين تأهل اوراوا ريدز من المركز الثاني للمجموعة السادسة برصيد 13 نقطة من اصل  6 مباريات خاضها، وبفارق اهداف المواجهات المباشرة خلف المتصدر نادي دايغو الكوري الجنوبي، مقابل 7 نقاط لليون سيتي السنغافوري، ونقطة لشاندونغ تايشان الصيني.

وفاز الفريق الياباني في دور الـ16 على جوهور دار التعظيم الماليزي 5-0، وفي ربع النهائي على باثوم يونايتد التايلاندي 4-0، واخيرًا فاز على جيونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي بركلات الترجيح في نصف النهائي بعد التعادل 2-2.

الهلال – اوراوا

استاد الملك فهد (الرياض – السعودية)

نهائي دوري أبطال آسيا – الذهاب

تبدأ بعد قليل..

تشكيلة الهلال السعودي الاساسية اليوم:

تشكيلة اوراوا ريدز الياباني الاساسية اليوم:

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