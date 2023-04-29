رابط مباراة الهلال واوراوا SSC هدف كاريلو

الآن NOW 1st LIVE بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال واوراوا في نهائي آسيا|| رابط مباراة الهلال واوراوا SSC هدف كاريلو يلتقي فريق الهلال السعودي مع نظيره فريق أوراوا رد دايموندز الياباني، غدًا السبت، الموافق 29 أبريل 2023، في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم، والتي يحمل الزعيم لقبها.

ويلتقي الهلال وأوراوا رد دايموندز في نهائي دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة خلال ست سنوات، حيث توج أوراوا باللقب في 2017 وثأر الهلال من الهزيمة بعدها بعامين محققًا اللقب القاري.

يقام نهائي أسيا فى الساعة 6:30 بتوقيت المغرب وموريتانيا، وفى الساعة 7:30 بتوقيت تونس والجزائر، وفى الساعة 8:30 بتوقيت مصر والسودان وليبيا ولبنان وسوريا والأردن وفلسطين، وفى الساعة 9:30 بتوقيت السعودية والكويت وقطر واليمن والعراق والبحرين، وفى الساعة 10:30 بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

الآن NOW 1st LIVE بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال واوراوا في نهائي آسيا|| رابط مباراة الهلال واوراوا SSC هدف كاريلو

الآن NOW 1st LIVE بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال واوراوا في نهائي آسيا|| رابط مباراة الهلال واوراوا SSC هدف كاريلو وتشهد صفوف نادي الهلال السعودي امكانية غياب المدافع الكوري جانج هيون سو، بعد ان تعرض لإصابة في مفصل القدم خلال مواجهة فريقة الماضية.

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في المقابل، يغيب عن نادي اوراوا الياباني يوسوكي ماتسو وكاسبر جونكر وايساكا، بعد ان رحلوا عن الفريق نهاية الموسم الحالي.

وتقام مباراة اوراوا الياباني ضد الهلال السعودي اليوم على استاد الملك فهد الدولي، كما ستكون مواجهة الإياب الأسبوع المقبل على ملعب استاد سايتاما 2002 في اليابان.

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يذاع نهائي دوري أبطال أسيا بين الهلال السعودي واوراوا الياباني بث مباشر ضمن ذهاب نهائي دوري أبطال أسيا موسم 2023، حيث يذاع اللقاء عبر قناة SSC SPORTS5HD السعودية مساء اليوم.

يذكر أن اخر مواجهة جمعت بين الفريقين كانت في إياب نصف نهائي دوري ابطال اسيا على استاد سايتاما، وقد انتهت تلك المواجهة بفوز الهلال السعودي بهدفين نظيفين.

تفاصيل مباراة اوراوا الياباني ضد الهلال السعودي

البطولة :نهائي ابطال اسيا – مباراة الذهاب

:نهائي ابطال اسيا – مباراة الذهاب القنوات الناقلة : قناة بي ان سبورت الاولي، قناة ابوظبي الرياضية

: قناة بي ان سبورت الاولي، قناة ابوظبي الرياضية الملعب : ملعب الملك فهد

: ملعب الملك فهد المعلق: عصام الشوالي + علي سعيد الكعبي

موعد مباراة اوراوا الياباني والهلال السعودي

الساعة 08:30 مساءً بتوقيت السعودية- مصر – الكويت

الساعه 09:30 مساءً بتوقيت الامارات – عمان

الساعة 05:30مساء بتوقيت غرينتش GMT

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جاء تشكيل الهلال الرسمي ضد أوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا كالتالي:

في حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

خط الدفاع: سعود عبد الحميد، جانج هيون سو، علي البليهي، محمد البريك.

خط الوسط: محمد كنو، سلمان الفرج، سالم الدوسري، ميشيل.

خط الهجوم: موسى ماريجا، إيجالو.

يلتقي الهلال مع اوراوا ريد دياموندز في ذهاب نهائي دوري أبطال أسيا يوم السبت الموافق 29 إبريل 2023 وسوف نستعرض لكم موعد مباراة الهلال واوراوا ريد دياموندز والقنوات الناقلة لمباراة الهلال واوراوا ريد دياموندز بث مباشر مباراة الهلال واوراوا ريد دياموندز.