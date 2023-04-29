يلا شوت .. مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا بث مباشر اليوم .. YALLA SHOOT

يلا شوت.. مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا بث مباشر اليوم.. YALLA SHOOT

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بوابة الفجر

يلا شوت.. مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا بث مباشر اليوم.. YALLA SHOOT، بث مباشر مباراة الهلال وأوراوا ريد دايموندز الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، اليوم السبت، والمقامة على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

ومباراة اليوم ستكون هذه المواجهة الثالثة التي تجمع بين الهلال وأوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا، بعد عامي 2017 و2019، ليصبحا الوحيدين اللذين تقابلا في النهائي أكثر من مرة واحدة.

مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا بث مباشر

ويعد الهلال ثاني فريق فقط في تاريخ دوري أبطال آسيا يصل لنهائيين متتاليين بعد مواطنه نادي الاتحاد (2004، و2005)، ويسعى لمواصلة تميزه كأكثر الأندية نجاحًا في دوري أبطال آسيا.

وتوج الهلال السعودي بلقب البطولة في 4 نسخ سابقة 2 منها تحت مسمى دوري أبطال آسيا مرتين عامي 2019 و2021، بالإضافة إلى فوزه بلقبي نسختي عامي 1991 و2000، ويأمل في التفوق على أوراوا وتحقيق اللقب الخامس.

وفي المقابل تمكن أوراوا ريد دايموندز الياباني من الفوز بلقب بطولة دوري أبطال آسيا مرتين عامي 2007 و2017، ويبحث عن اللقب الثالث في النسخة الحالية على حساب الهلال السعودي.

بث مباشر مباراة الهلال وأوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا

ويقدم موقع "الفجر الرياضي" بث مباشر لمباراة الهلال وأوراوا ريد دايموندز الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، اليوم السبت، والمقامة على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

 

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

 

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