يلا شوت | رابط مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر يلا شوت اليوم في نهائي كأس آسيا

يلا شوت | رابط مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر يلا شوت اليوم في نهائي كأس آسيا، بث مباشر مباراة الهلال وأوراوا ريد دايموندز الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، اليوم السبت، والمقامة على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

ويقدم موقع "الفجر الرياضي" بث مباشر لمباراة الهلال وأوراوا ريد دايموندز الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم، اليوم السبت، والمقامة على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

ومباراة اليوم ستكون هذه المواجهة الثالثة التي تجمع بين الهلال وأوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا، بعد عامي 2017 و2019، ليصبحا الوحيدين اللذين تقابلا في النهائي أكثر من مرة واحدة.

مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا بث مباشر

ويعد الهلال ثاني فريق فقط في تاريخ دوري أبطال آسيا يصل لنهائيين متتاليين بعد مواطنه نادي الاتحاد (2004، و2005)، ويسعى لمواصلة تميزه كأكثر الأندية نجاحًا في دوري أبطال آسيا.

وتوج الهلال السعودي بلقب البطولة في 4 نسخ سابقة 2 منها تحت مسمى دوري أبطال آسيا مرتين عامي 2019 و2021، بالإضافة إلى فوزه بلقبي نسختي عامي 1991 و2000، ويأمل في التفوق على أوراوا وتحقيق اللقب الخامس.

وفي المقابل تمكن أوراوا ريد دايموندز الياباني من الفوز بلقب بطولة دوري أبطال آسيا مرتين عامي 2007 و2017، ويبحث عن اللقب الثالث في النسخة الحالية على حساب الهلال السعودي.

بث مباشر مباراة الهلال وأوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا

تأهل الهلال، إلى نهائي دوري أبطال آسيا بعد فوزه العريض على الدحيل القطري بنتيجة 7-0 في نصف النهائي، بينما وصل الفريق الياباني إلى النهائي بعد تخطيه جيونبك هيونداي الكوري الجنوبي 3-1 بركلات الترجيح، عقب تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

ويتطلع الزعيم حامل اللقب لتحقيق أفضلية مريحة أمام أوراوا في لقاء الذهاب، تسهل مهمته في العودة، يوم السبت المقبل 6 مايو، على ستاد سايتاما 2002 في سايتاما.

ويأمل الهلال في الحفاظ على اللقب للعام الثاني على التوالي، والتتويج للمرة الخامسة في تاريخ البطولة، والثالثة في آخر أربع نسخ، حيث حصل على لقب بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري عامي 1991 و2000، ودوري أبطال آسيا 2019 و2021.

كما يحلم الهلال بأن يصبح أول فريق يتوج بلقب دوري أبطال آسيا مرتين متتاليتين منذ أن حقق مواطنه اتحاد جدة هذا الإنجاز في عامي 2004 و2005.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

ويعد الهلال هو النادي الأكثر فوزًا بدوري أبطال آسيا بعدد 4 ألقاب، كما حقق مركز الوصيف 4 مرات، أما نادي أوراوا ريد دياموند الياباني فاز باللقاء مرتين، وبالوصافة مرة واحدة.

أما أوراوا فقد توج بلقب البطولة القارية مرتين عامي 2007 و2017، في حين خسر أمام الهلال في نهائي نسخة عام 2019، أي يعني أن مواجهة اليوم، ستكون ثأرية بالنسبة له.