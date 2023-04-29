مشاهدة مباراة الهلال اليوم : يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر يلا شووت يوتيوب YALLA SHOOT

مشاهدة مباراة الهلال اليوم: يلا شوت مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر يلا شووت يوتيوب YALLA SHOOT، مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر، في نهائي دوري أبطال آسيا AFC لعام 2023 يلتقي فريقي الهلال السعودي ضد أوراوا الياباني في مباراة حاسمة يتطلع فيها الفريقان للتتويج باللقب، وتقام المباراة الأولى بين الفريقين في استاد الملك فهد الدولي في الرياض بتاريخ 29 أبريل 2023.

معلومات عن الهلال واوراوا

الهلال هو فريق كرة قدم سعودي يأسس عام 1957م، ويعد من أكثر الأندية نجاحًا في الشرق الأوسط، حيث حصد الفريق العديد من الألقاب الكبرى على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي. يعد الهلال من الفرق الرائدة في دوري أبطال آسيا، حيث فاز باللقب 3 مرات في عامي 1991، 2000، و2019.

أما، أوراوا ريد دياموندز هو نادي كرة قدم ياباني يأسس عام 1950م، ويعتبر من أقدم الأندية اليابانية. يلعب الفريق في دوري الدرجة الأولى الياباني ويعد من الفرق الأكثر شعبية في اليابان. حقق الفريق العديد من الألقاب على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، حيث فاز بلقب دوري أبطال آسيا في عام 2007 و2017.

تفاصيل مشاهدة مباراة الهلال السعودي

تقام مباراة الذهاب بين الهلال وأوراوا في استاد الملك فهد الدولي في الرياض، وتقام مباراة الذهاب يوم السبت 29 أبريل 2023، وتقام المباراة في تمام الساعة 19:30 بتوقيت القاهرة، والساعة 20:30 بتوقيت السعودية،

مواجهة نهائي دوري أبطال آسيا بين فريقي الهلال وأوراوا رد دايموندز، حيث يترقب عشاق كرة القدم في الشرق الأوسط وآسيا بشغف كبير مواجهة نهائي دوري أبطال آسيا بين فريقي الهلال السعودي وأوراوا الياباني، والتي تأتي بعد سلسلة من المباريات المثيرة في المراحل السابقة للبطولة.

مشاهدة مباراة الهلال واوراوا الياباني اليوم بث مباشر

تلتقي الفرقان في نهائي دوري أبطال آسيا للمرة الثالثة خلال السنوات الست الماضية، حيث توج أوراوا بلقب البطولة في عام 2017، وثأر الهلال من الهزيمة بعدها بعامين، محققًا اللقب القاري الغالي.

الهلال يدافع عن لقبه

يدافع الهلال عن لقب دوري أبطال آسيا الذي حققه أربع مرات “رقم قياسي”، وقد تأهل إلى المباراة النهائية بفوز ساحق على الدحيل القطري بنتيجة 7-0 في نصف النهائي، وسيسعى الفريق لإعادة تحقيق اللقب للمرة الخامسة في تاريخه.

مسيرة أوراوا رد دايموندز

من جانبه، تأهل أوراوا رد دايموندز إلى المباراة النهائية بعد فوزه على جيونبك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي بركلات الترجيح 3-1، ويحتل فريق أوراوا المركز الرابع في الدوري الياباني، ولا يعتبر مرشحًا قويًا للفوز بالبطولة.

وصول الهلال وأوراوا رد دايموندز إلى نهائي دوري أبطال آسيا

فاز فريق الهلال بسباعية نظيفة على الدحيل القطري في نصف النهائي ليتأهل إلى المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا، فيما تفوق أوراوا رد دايموندز على جيونبك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي بركلات الترجيح 3/1 عقب انتهاء مباراتهما بالتعادل 2/2، وستقام المباراة النهائية بين الهلال وأوراوا رد دايموندز في استاد سايتاما في اليابان.

تفاصيل الفرق المتأهلة

في مباراة الدحيل القطري، كان الهلال في حالة تألق كبيرة، حيث فاز بسباعية نظيفة، وتألق لاعبوه في كافة المراكز، وبهذا الفوز تأهل الهلال إلى نهائي دوري أبطال آسيا.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

ويتمتع الهلال بعدد من النجوم البارزين في صفوفه، ومن بينهم المهاجم الفرنسي بافيتيمبي غوميز والمدافع البرازيلي جورجي رودريجيز.

وعلى الضفة الآخرى، نجد أوراوا رد دايموندز، بطل آسيا مرتين، يحتل المركز الرابع في الدوري الياباني، لكن بعد بداية بطيئة للموسم تحت قيادة المدرب الجديد ماتشي سكورزا، بخسارتين متتاليتين، حقق الفريق الفوز في خمسة من آخر سبع مباريات في المسابقة، وتمكن الفريق من استعادة قوته في الفترة الأخيرة.

تجدر الاشارة إلى أن، تم بيع جميع تذاكر مباراة الهلال ضد أوراوا رد دايموندز في نهائي دوري أبطال آسيا، والتي ستقام في إستاد الملك فهد الدولي، الذي يتسع لـ56453 متفرجًا، ومن المتوقع أن يتجمع الجماهير مرة أخرى عندما يلتقي الفريقان في مباراة الإياب على ملعب سايتاما باليابان اليوم.

موعد مباراة الهلال السعودي اليوم ضد أوراوا الياباني

وستنطلق مباراة الهلال واوراوا في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا في تمام الساعة 20:30 بتوقيت القاهرة، 21:30 بتوقيت مكة المكرمة، 18:30 بتوقيت جرينتش.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

مشاهدة مباراة الهلال مباشر لايف ضد اوراوا

تجمعت جماهير نادي الهلال عصر اليوم السبت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض لحضور مباراة أوراوا ريدز الياباني في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2022، وفتحت أبواب الملعب للجماهير التي بدأت في الوصول بأعداد كبيرة قبل 4 ساعات من موعد المباراة لتفادي التكدس أمام بوابات الملعب.

وبالتزامن مع ذلك، قام رجال المرور بمنع مرور المركبات في محيط الملعب ونشر دوريات في الشوارع المحيطة لضمان السيولة المرورية وسهولة وصول الجماهير إلى الملعب.

تزامنًا مع هذا الحدث الرياضي الكبير، ستشهد المملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة رفع سعة الملعب الرسمية إلى 80 ألف متفرج، بحلول كأس آسيا 2027. وسيستضيف استاد الملك فهد نهائي دوري أبطال آسيا للمرة السادسة في تاريخه، حيث سبق واحتضن نهائيات 1995 و1999 و2014 و2017 و2021.

مباراة الهلال السعودي اليوم

في المباراة التي أقيمت اليوم، تصدر الهلال بطولة دوري أبطال آسيا بعد فوزه على نادي بيرسبوليس الإيراني في المربع الذهبي، فيما وصل نادي أوراوا ريدز الياباني إلى النهائي بعد فوزه على نادي بيرسبوليس أيضًا.

واجتذبت المباراة اهتمام الجماهير السعودية واليابانية، حيث توافد الجمهور بأعداد كبيرة منذ الصباح الباكر على الملعب، وقد أعربت الجماهير عن حماسها لهذه المواجهة الكبيرة.