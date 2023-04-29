الآن 365 alhilal live now stream يلا شوت بث مباشر مباراة الهلال واوراوا اليوم في نهائي كأس آسيا YALLASHOOT تعليق فهد العتيبي

يلا شوت بث مباشر مباراة الهلال واوراوا اليوم في نهائي كأس آسيا YALLASHOOT

الآن 365 alhilal live now stream يلا شوت بث مباشر مباراة الهلال واوراوا اليوم في نهائي كأس آسيا YALLASHOOT تتنتظر الجماهير السعودية بصفة عامة وجماهير الهلال بصفة خاصة انطلاق المباراة الحاسمة أمام فريق وأوراوا وذلك في إياب نهائي دوري أبطال آسيا 2019.

ويلعب الهلال المباراة وهو فائز بهدف نظيف على استاد جامعة الملك سعود بالرياض ويطمح للفوز بلقب البطولة الذي فقده عام 2014 أمام سيدني وكذلك العام قبل الماضي أمام “أوراوا”.

ولكي يفوز الهلال بالبطولة عليه الإنتصار أو التعادل بأي نتيجة أو خسارة المباراة بفارق هدف.

الآن 365 alhilal live now stream يلا شوت بث مباشر مباراة الهلال واوراوا اليوم في نهائي كأس آسيا YALLASHOOT

الآن 365 alhilal live now stream يلا شوت بث مباشر مباراة الهلال واوراوا اليوم في نهائي كأس آسيا YALLASHOOT دخل موعد مباراة الهلال واوراوا اليوم في نهائي دوري أبطال آسيا 2023، من ضمن التساؤلات الرائجة على صعيد البحث. فمن المقرر أن تبدأ المباراة في تمام الساعة 20:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة والكويت.

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وإليكم موعد مباراة الهلال واوراوا بتوقيت الدول العربية:

الثامنة والنصف مساءً بتوقيت السعودية ومصر والعراق والكويت والمملكة الأردنية الهاشمية، وفلسطين واليمن وسوريا.

9:30 بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

معلقين مباراة الهلال واوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا 2023

أسدلت القنوات الناقلة لـ مباراة الهلال واوراوا اليوم السبت في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2023-24، مهمة التعليق على المباراة إلى الأسماء التالية.

– قناة SSC:

•🎙️ فهد العتيبي

•🎙️ عيسى الحربين

– قناة أبوظبي آسيا:

•🎙️ علي الكعبي

•🎙️ محمد حسين

– قناة beIN AFC:

•🎙️ عصام الشوالي

– قناة الكأس المشفرة:

•🎙️ سمير المعيرفي

يلا شوت بث مباشر مباراة الهلال واوراوا اليوم في نهائي كأس آسيا

تختلف القنوات التي تبث المباراة باختلاف الدول ويمكن للجماهير في السعودية مشاهدة المباراة النهائية على SSC 1 HD، بينما تأتي المباراة في الإمارات عبر قناة أبو ظبي الرياضية آسيا 1 ويمكن للمشجعين في باقي دول الشرق الأوسط متابعة المباراة الآسيوية “BN. قنوات رياضية أو ماتش عبر قناة كأس قطر الرياضية.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

يتطلع مشجعو كرة القدم في آسيا وحول العالم إلى المباراة النارية بين الهلال السعودي وأوراوا الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا 2023 ويأملون في التتويج باللقب الثمين بفوز الفريقين.

تاريخ مباراة الهلال وأوراوا

تقام مباراة الهلال وأوراوا المقبلة في نهائي كأس آسيا 2023 مساء يوم السبت 29 أبريل 2023، وستقام المباراة على استاد الملك فهد الدولي بالسعودية. تم تحديد موعد انطلاق العاصمة الرياض وبداية المباراة حسب توقيت مدن وعواصم الدول التالية:

الساعة الثامنة والنصف بالضبط (8.30 مساءً) بتوقيت مكة المكرمة والكويت وقطر واليمن.

في السابعة والنصف بالضبط (8:30 مساءً) بتوقيت القاهرة والسودان.

في دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان، الساعة 9:30 مساءً بتوقيت دبي.

الساعة السادسة والنصف (6:30 مساءً بتوقيت تونس والمغرب).

القنوات التي تبث مباراة الهلال في نهائي آسيا

يلا شوت بث مباشر مباراة الهلال واوراوا اليوم في نهائي كأس آسيا

يرغب عشاق كرة القدم في معرفة القنوات التي تبث مباراة أوراوا والهلال في نهائي كأس آسيا، حيث سيتم بث المباراة عبر قنوات SSC في المملكة العربية السعودية وقنوات أبو ظبي الرياضية في الإمارات العربية المتحدة. كما سيتم بث المباراة على شبكة بي ان سبورتس في باقي دول العالم وسنقوم بالرجوع إلى دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا وكذلك القنوات وتردداتها من خلال الجدول ادناه:

اسم القناة تردد القناة القمر الصناعي الاستقطاب معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ SSC1 HD 12380 Arabsat 2B أفقي 27500 3/4 ssc1 12523. نايل سات أفقي 27500 5/6 beIN Sports AFC HD 12245 Eutelsat 7 West A عمودي 27500 2/3 الكأس ssc 12523 نايل سات أفقي horizontal 27500 5/6 الكأس المفتوحة 10770 سهيل سات عمودي vertical 27500 3/4 الكأس القطرية 11919 نايل سات أفقي horizontal 27500 2/3 أبو ظبي الرياضية 12091 نايل سات عمودي V 27500 5/6

من هو حكم المباراة ؟

وبحسب خبر صحيفة الرياضية السعودية، عيّن الاتحاد الآسيوي الحكم العماني أحمد الكاف لإدارة مباراة الهلال وأوراوا في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم التي ستقام على استاد الملك فهد الدولي بالرياض.. وسيساعده بكر العمري وراشد في التحكيم عادل “، بينما سيقود عمر العلي وأحمد عيسى من الإمارات غرفة” حكم الفيديو المساعد “.