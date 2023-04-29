مشاهدة مباراة الهلال واوراوا اليوم السبت في نهائي دوري أبطال آسيا

مشاهدة مباراة الهلال واوراوا اليوم السبت في نهائي دوري أبطال آسيا

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مشاهدة مباراة الهلال
مشاهدة مباراة الهلال واوراوا اليوم السبت في نهائي دوري أبطال

مشاهدة مباراة الهلال واوراوا اليوم السبت في نهائي دوري أبطال آسيا يعرض موقع وتلفزيون "الفجر" بث مباشر لمباراة الهلال السعودي ونظيره أوراوا ريد دياموندز الياباني، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، التي ستُقام على ملعب الملك فهد الدولي بالرياض اليوم، السبت، قبل مواجهتهما إيابًا يوم السبت المقبل، 6 مايو، على ستاد سايتاما 2002 في سايتاما.

موعد مباراة الهلال وأوراوا ريد دياموندز يوم السبت الموافق 29 إبريل 2023، وستنطلق المباراة في تمام الساعة 6:30 مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر، وفي تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت مصر والسودان وليبيا، وفي تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت السعودية واليمن ولبنان والأردن والكويت والعراق وسوريا وفلسطين وقطر، وفي تمام الساعة 9:30 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

ستتمكن من مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا ريد دياموندز بث مباشر على موقع وتلفزيون "الفجر"، وستنقل المباراة أيضًا على قنوات أخرى مثل بي إن سبورتس وأبوظبي الرياضية، وسيتم التعليق على المباراة بواسطة معلقين مختلفين حسب القناة المختارة.

مشاهدة مباراة الهلال واوراوا اليوم السبت في نهائي دوري أبطال آسيا 

مشاهدة مباراة الهلال واوراوا اليوم السبت في نهائي دوري أبطال آسيا شهد مشوار الهلال في بطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم العديد من المخاطر، ولكنه تمكن من تجاوزها بنجاح. في دور المجموعات، تصدر الفريق المجموعة الأولى برصيد 13 نقطة، متساويا مع الريان الثاني بنفس الرصيد. في الأدوار الإقصائية، فاز الهلال على شباب الأهلي دبي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ثم تغلب على فولاد خوزستان الإيراني بنتيجة هدف لصفر، وفي نصف النهائي، فاز على الدحيل القطري بسبعة أهداف نظيفة.

ويتمتع الهلال حاليًا بأداء جيد، حيث نجح في التأهل لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه على الاتحاد بهدف دون رد، وفي الدوري، فاز على النصر بنتيجة هدف نظيف في الجولة الـ 25. يتطلع الهلال اليوم للفوز بالمباراة للاقتراب من حسم الأمور في لقاء الإياب باليابان، والمحافظة على لقبه للموسم الثاني على التوالي والخامس في تاريخه.

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أما فريق اوراوا ريد دياموندز الياباني، فقد قدم أداء مقبول في الفترة الأخيرة بالبطولة المحلية، وتأهل للنهائي بعد الفوز على جيونبك هيونداي موتورز بركلات الترجيح. يسعى الفريق اليوم لتحقيق الفوز أو الحصول على نتيجة إيجابية قبل لقاء الإياب في اليابان، والحفاظ على آماله في حصد اللقب الثالث في تاريخه. يجب على الهلال أن يكون حذرًا من هذا الخصم العنيد.

موعد المباراة مباراة الهلال واوراوا ريد دياموندز


8:30 مساءًا بتوقيت السعودية.
7:30 مساءًا بتوقيت مصر.
8:30 مساءًا بتوقيت فلسطين.
8:30 مساءًا بتوقيت الأردن.
8:30 مساءًا بتوقيت سوريا.
8:30 مساءًا بتوقيت لبنان.
8:30 مساءًا بتوقيت العراق.
7:30 مساءًا بتوقيت السودان.
8:30 مساءًا بتوقيت اليمن.
7:30 مساءًا بتوقيت ليبيا.
6:30 مساءًا بتوقيت تونس.
6:30 مساءًا بتوقيت الجزائر.
5:30 مساءًا بتوقيت المغرب.
9:30 مساءًا بتوقيت الإمارات.
8:30 مساءًا بتوقيت البحرين.
9:30 مساءًا بتوقيت سلطنة عُمان.
8:30 مساءًا بتوقيت الكويت.
8:30 مساءًا بتوقيت قطر.
5:30 مساءًا بتوقيت موريتانيا.
8:30 مساءًا بتوقيت جزر القمر.
5:30 مساءًا بتوقيت غرينتش GMT.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

تردد قناة بي إن سبورت الناقلة لمباراة الهلال وأوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا

وتعتبر مجموعة قنوات BEIN SPORT القطرية، هي المالك الحصري لحقوق بث وإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال آسيا 2023، حصري ومباشر داخل المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط، والتي يمكنكم استقبالها عبر الترددات الآتية:

قناة  baIN Sports AFC على النايل سات

القمر الصناعي:- نايل سات
التردد:- 12245
الإستقطاب:- عمودي
الترميز:- 27500
تصحيح الخطأ:- 2/3
التشفير:- فيديو جارد

تردد قناة  baIN Sports AFC على عرب سات

التردد:- 12379.
معدل الترميز: 27500
الإستقطاب:- أفقي
معامل تصحيح الخطأ:- 2/3

تردد قناة  baIN Sports AFC على سهيل سات

التردد:- 11547
الإستقطاب:- عمودي
الترميز:- 27500
تصحيح الخطأ:- 2/3
التشفير:- فيديو جارد.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

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