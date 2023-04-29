مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر يلا شوت الان في نهائي دوري أبطال آسيا

مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر يلا شوت الان في نهائي دوري أبطال آسيا، الهلال وأوراوا بث مباشر، حيث يترقب عشاق كرة القدم الاسيوية، مساء اليوم السبت 29 أبريل 2023، مباراة من العيار الثقيل والتي تجمع الهلال وأوراوا بث مباشر في نهائي دوري أبطال آسيا 2023 على ملعب الملك فهد الدولي.

وتوفر بوابة "الفجر الرياضي" لكل متابعيها في هذا المقال مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر في ظل أن محبي كرة من المحيط إلى الخليج ينتظرون هذه المباراة.

مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر

وتنطلق مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر في ظل بحث الأول عن لقبه الخامس تاريخيًا في دوري الأبطال، أما أوراوا فيبحث عن الثأر من خسارة اللقب عام 2019 لصالح كتيبة المدرب جيسوس آنذاك.

وتأتي مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر في وقت يعيش فيه الهلال فترة جيدة لا سيما بعد التفوق على جاره النصر بهدفين نظيفين في الدوري السعودي واستعادته بهذا لنغمة الانتصارات بعد فترة فراغ غير معتادة.

وسيتم بث مباراة الهلال واوراوا مباشر عبر قناة SSC1 HD، وAbu Dhabi Sports Asia 1، وDubai Sports Asia 1 HD، وbeIN Sports AFC HD، وAL Kass Nine HD.

معلق مباراة الهلال وأوراوا:

قناة بي إن سبورتس الآسيوية، سيتواجد المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي.

قناة أبوظبي الرياضية، ستنقل المباراة بصوت المعلق الشهير الآخر علي سعيد الكعبي.

SSC سيتواجد خياران، الأولى هو عيسى الحربين، والثاني حماد العنزي.

وفي قنوات الكأس القطرية، سيصاحب المباراة صوت المعلق سمير المعيرفي.

وتبدأ مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر عند الساعة الثامنة والنصف بتوقيت القدس والقاهرة والتاسعة والنصف بتوقيت الرياض والدوحة والعاشرة والنصف بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

تشكيلة الهلال ضد أوراوا:

• المعيوف

• سعود

• جانغ

• البليهي

• البريك

• كنّو

• الفرج

• سالم

• ميشايل

• ماريغا

• إيغالو

SSC Sport 1 HD بصوت المعلق فهد العتيبي.

SSC Sport 5 HD بصوت المعلق عيسي الحربين.

أبوظبي الرياضية اسيا 1 بصوت المعلق علي سعيد الكعبي.

الكأس 3 بصوت المعلق سمير المعيرفي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

مشاهدة الان الهلال واوراوا

من المقرر أن يتم انطلاق صافرة بداية مباراة الهلال واوراوا في تمام الساعة 5:30 مساءً بتوقيت موريتانيا، 6:30 مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، 7:30 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان، 8:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن وسوريا والأردن ولبنان وفلسطين والصومال، 9:30 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان