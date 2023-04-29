مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر يلا شوت الان في نهائي دوري أبطال آسيا

مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر يلا شوت الان في نهائي دوري أبطال آسيا

بث مباشر
بوابة الفجر

مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر يلا شوت الان في نهائي دوري أبطال آسيا، الهلال وأوراوا بث مباشر، حيث يترقب عشاق كرة القدم الاسيوية، مساء اليوم السبت 29 أبريل 2023، مباراة من العيار الثقيل والتي تجمع الهلال وأوراوا بث مباشر في نهائي دوري أبطال آسيا 2023 على ملعب الملك فهد الدولي.

وتوفر بوابة "الفجر الرياضي" لكل متابعيها في هذا المقال مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر في ظل أن محبي كرة من المحيط إلى الخليج ينتظرون هذه المباراة.

مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر

وتنطلق مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر في ظل بحث الأول عن لقبه الخامس تاريخيًا في دوري الأبطال، أما أوراوا فيبحث عن الثأر من خسارة اللقب عام 2019 لصالح كتيبة المدرب جيسوس آنذاك.

وتأتي مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر في وقت يعيش فيه الهلال فترة جيدة لا سيما بعد التفوق على جاره النصر بهدفين نظيفين في الدوري السعودي واستعادته بهذا لنغمة الانتصارات بعد فترة فراغ غير معتادة.

وسيتم بث مباراة الهلال واوراوا مباشر عبر قناة SSC1 HD، وAbu Dhabi Sports Asia 1، وDubai Sports Asia 1 HD، وbeIN Sports AFC HD، وAL Kass Nine HD.

معلق مباراة الهلال وأوراوا:

قناة بي إن سبورتس الآسيوية، سيتواجد المعلق التونسي الشهير عصام الشوالي.

قناة أبوظبي الرياضية، ستنقل المباراة بصوت المعلق الشهير الآخر علي سعيد الكعبي.

SSC سيتواجد خياران، الأولى هو عيسى الحربين، والثاني حماد العنزي.

وفي قنوات الكأس القطرية، سيصاحب المباراة صوت المعلق سمير المعيرفي.

وتبدأ مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر عند الساعة الثامنة والنصف بتوقيت القدس والقاهرة والتاسعة والنصف بتوقيت الرياض والدوحة والعاشرة والنصف بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

تشكيلة الهلال ضد أوراوا:

• المعيوف

• سعود

• جانغ

• البليهي

• البريك

• كنّو

• الفرج

• سالم

• ميشايل

• ماريغا

• إيغالو

  • SSC Sport 1 HD بصوت المعلق فهد العتيبي.
  • SSC Sport 5 HD بصوت المعلق عيسي الحربين.
  • أبوظبي الرياضية اسيا 1 بصوت المعلق علي سعيد الكعبي.
  • الكأس 3 بصوت المعلق سمير المعيرفي.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

مشاهدة الان الهلال واوراوا

من المقرر أن يتم انطلاق صافرة بداية مباراة الهلال واوراوا في تمام الساعة 5:30 مساءً بتوقيت موريتانيا، 6:30 مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، 7:30 مساءً بتوقيت ليبيا والسودان، 8:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن وسوريا والأردن ولبنان وفلسطين والصومال، 9:30 مساءً بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان

close
الهلال الهلال أمام أوراوا الهلال ضد أوراوا الهلال ضد أوراوا مباشر الهلال لايف الهلال مباشر الهلال مباشر اليوم الهلال وأوراوا الهلال واوراوا بث مباشر الهلال وأوراوا مباشر أهداف مباراة الهلال وأوراوا اوراوا بث مباشر بث مباشر الهلال اليوم بث مباشر الهلال واوراوا بث مباشر مباراة الهلال وأوراوا تشكيل مباراة الهلال أمام أوراوا ماتش الهلال وأوراوا مباراة الهلال وأوراوا مباراة الهلال اليوم بث مباشر مباراة الهلال اليوم مباشر مباراة الهلال اليوم مباشرة مباراة الهلال اليوم مباشرة الان مباراة الهلال بث مباشر مباراة الهلال ضد أوراوا مباراة الهلال مباشر مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال الان مشاهدة مباراة الهلال اليوم مباشر مشاهدة مباراة الهلال بث مباشر مشاهدة مباراة الهلال مباشر الان مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا مواجهات الهلال وأوراوا موعد مباراة الهلال وأوراوا نتيجة مباراة الهلال وأوراوا الدوري السعودي أوراوا بث مباشر يلا شوت مباراة أوراوا توقيت مباراة الهلال وأوراوا ملخص مباراة الهلال و أوراوا مباراة الهلال الهلال و أوراوا ملخص مباراة الهلال وأوراوا مباراة الهلال واوراوا اليوم مباراة الهلال و أوراوا موعد مباراة الهلال وأوراوا اليوم مباراة أوراوا و الهلال اهداف الهلال وأوراوا
Elfagr.org
ads
ads
ads

الأكثر قراءة

كورة لايف بث مباشر الآن مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء يلا شوت في دوري أبطال إفريقيا

كورة اون لاين رابط بث مباشر الأهلي.. يلا شوت مشاهدة مباراة الاهلي والرجاء المغربي بث مباشر الآن يوتيوب.. yalla shoot

كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الاهلي والرجاء بث مباشر لايف يلا شوت اليوم في دوري أبطال إفريقيا

كورة لايف بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء لايف يلا شوت اليوم في دوري أبطال إفريقيا

يلا شوت.. مشاهدة مباراة الاهلي والرجاء بث مباشر اليوم 2023/4/29 في دوري ابطال افريقيا دون تقطيع

عاجل - سعر الدولار اليوم | البنك المركزي يتخذ إجراءات تصدم تجار السوق السوداء (تفاصيل)

ماهي نتيجة مباراة الهلال السعودي اليوم في نهائي دوري أبطال آسيا؟

يلا شوت TNT بث مباشر | مشاهدة مباراة الاهلي والرجاء يوتيوب Yalla shoot في دوري أبطال إفريقيا