مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر يلا شوت اليوم في نهائي دوري أبطال آسيا YALLASHOOT

مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر يلا شوت اليوم في نهائي دوري أبطال آسيا YALLASHOOT

بث مباشر
بوابة الفجر

مشاهدة مباراة الهلال واوراوا بث مباشر يلا شوت اليوم في نهائي دوري أبطال آسيا YALLASHOOT، يلتقي الهلال السعودي مساء اليوم السبت مع ضيفه أوراوا ريد دايموندز الياباني في “الرياض”، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا.

وتجري المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة وفلسطين، التاسعة والنصف مساء بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وأوراوا؟

تختلف القناة الناقلة لنهائي دوري أبطال آسيا 2023 باختلاف الدولة، فإذا كنت تتابع المباراة من السعودية، ستجد مباراة الهلال وأوراوا على قناة SSC 1 HD.

أما في الإمارات، تأتي المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية آسيا 1 المخصصة لنقل فاعليات بطولات القارة الصفراء فقط.

بقية دول الشرق الأوسط يمكنها متابعة مباراة الهلال وأوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا 2023 من خلال الاشتراك في قناة “بي إن سبورتس” الآسيوية، أو عبر قناة الكأس الرياضية القطرية.

تشكيلة الهلال ضد أوراوا الياباني

وتوقعت مصادر إعلامية رياضية وخبراء رياضيون أن تكون تشكيلة الهلال ضد أوراوا الياباني والتي سيعتمد عليها المدرب رامون دياز اليوم السبت في ذهاب نهائي دوري أبطال أسيا 2023، بعد استبعاد عدد من اللاعبين والوقوف على استعدادات اللاعبين في التدريبات الأخيرة.

تشكيلة الهلال ضد أوراوا الياباني ستتكون من:”عبد الله المعيوف، سعود عبد الحميد، جانج هيون (جحفلي)، علي البليهي، محمد البريك، محمد كنو، سلمان الفرج، سالم الدوسري، ميشيل،  موسى ماريجا، إيجالو”.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الهلال واوراوا | اضغط هنــــا

تشكيلة الهلال ضد أوراوا الياباني

وأعلن مدرب النادي السعودي رامون دياز استبعاد ثلاثة لاعبين من تشكيلة الهلال ضد أوراوا الياباني وهم كاريلو وكويلار ومحمد العويس الذي ما زال يعاني من إصابة ويتشافى منها داخل أسوار النادي عبر برنامج مخصص له في وقت توقعت مصادر إعلامية رياضية سعودية أن يكون جاهزا لمباراة الإياب في اليابان.

المواجهات السابقة لنادي الهلال ضد أوراوا

ويدخل الهلال وأوراوا النهائي الثالث بينهما، بعدما تقابلا عامي 2017 و2019، بفرصة تاريخية للانفراد بلقب الأكثر تتويجًا في القارة الصفراء (في النظام الحديث).

وسيكون الهلال المتوج بلقب نسخة 2021 أمام فرصة أخرى لمعادلة رقم فريد مسجل باسم اتحاد جدة.

وكان اتحاد جدة كتب تاريخا غير مسبوق بأن حصد لقب دوري أبطال آسيا مرتين متتاليتين: 2004 و2005 بعد عام واحد من تغيير نظام البطولة.

وكان إنجاز الاتحاد في نسخة 2004 الأبرز حتى الآن، لا سيما أنه حقق اللقب بريمونتادا نادرة، تعد الأقوى في تاريخ المسابقة.

وكانت كتيبة اتحاد جدة متأخرة في الذهاب بخسارة على أرضه في جدة 3-1 أمام منافسه سيونجنام الكوري الجنوبي، قبل أن ينتفض النمور في مباراة الإياب واكتسحوا أصحاب الأرض 5-0 وتوجوا باللقب لأول مرة.

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