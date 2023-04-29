كورة لايف الآن مشاهدة مباراة الاهلي والرجاء بث مباشر لايف يلا شوت اليوم في دوري أبطال إفريقيا

الآن مشاهدة مباراة الاهلي والرجاء بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري أبطال إفريقيا

الآن مشاهدة مباراة الاهلي والرجاء بث مباشر يلا شوت اليوم في دوري أبطال إفريقيا، مباراة الإياب بين الأهلي والرجاء المغربي في الدور الربع النهائي، والموعد الجديد والتشكيل المتوقع ومعلق وحكم اللقاء الذي يجمع بين الفريقين ضمن مواجهات الدور الربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا 2023، سيطرت على محرك البحث «جوجل» خلال الساعات الأولي من صباح اليوم السبت 19 أبريل 2023.

«بوابة الفجر» تواصل تقديم سلسلة خدماتها اليومية وتنشر خلال السطور التالية تردد القنوات الناقلة بث مباشر لمباراة الأهلي المصري ونادي الرجاء المغربي على النايل سات، وموعد المباراة بتوقيت القاهرة والمكة مكرمة وكافة تفاصيل اللقاء بعد أن انتهت مباراة الذهاب بين الفرقين بفوز الأهلي (2- صفر) يوم السبت الماضي ثاني أيام العيد على استاد القاهرة.

موعد مباراة الأهلي الرجاء المغربي 2023 بالتوقيت الجديد

تنطلق مساء اليوم السبت مباراة الأهلى والرجاء ضمن مباراة الدور الثمانية في بطولة دوري أبطال إفريقيا 2023، مساء اليوم السبت 29 أبريل 2023، على ملعب محمد الخامس بدولة المغرب الساعة 10مساء بتوقيت القاهرة بعد إعلان التوقيت الصيفي، والساعة 10 مساء أيضا بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لـ مباراة الأهلي والرجاء على النايل سات

قنوات «بي إن سبورتس» beIN Sports تنقل مباريات الأهلى والرجاء المغربي بث مباشر على النايل سات، القناة الرابع، ضمن مباريات الدور الربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا بصفتها الناقل الحصرى لكافة مباريات الأفريقية على التردد التالي::12379، والاستقطاب: أفقي، والترميز:27500، وتصحيح الخطأ: 5/6.

تردد القناة المفتوحة لمشاهدة الأهلي والرجاء المغربي بث مباشر

أعلنت قناة المعربية الرياضية المفتوحة عرض مباراة الاهلي والرجاء بث مباشرة على ترددها الأرضي عبر النايل سات بتردد 27500/H/11681.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء | اضغط هنــــا

معلق لقاء الأهلي والرجاء في دوري أبطال إفريقيا 2023

قررت قناة بين سبورت الرياضية اسناد تعليق مباراة الأهلي والرجاء المغربي التي تجمع بين الفريقين مساء اليوم السبت ضمن مباريات الإياب الدور الثمانية لدوري أبطال افريقيا 2023 للمعلق التونسي رؤوف خليف.

حكم مباراة الأهلي والرجاء البيضاوي في مباراة الإياب

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، اسناد إدارة مباراة الأهلي والرجاء المغربي إلى الحكم الليبي، معتز الشلماني، التي تقام مساء اليوم السبت ضمن مباريات الإياب في الدور الربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء | اضغط هنــــا

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تشكيل الأهلي أمام الرجاء في مباراة الإياب بالمغرب

كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن الفريق سيبدأ مباراة الرجاء مساء اليوم في المغرب بالتشكيل الآتي:

- حراسة المرمى: محمد الشناوي.

- خط الدفاع: على معلول، ومحمد هاني،و محمد عبدالمنعم، ومحمود متولي.

- خط الوسط: أليو ديانج، ومروان عطية وحمدي فتحي.

- خط الهجوم: بيرسي تاو وحسين الشحات وكهربا.