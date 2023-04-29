موعد مباراة الأهلي والرجاء اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2023 نقدمه لكم عبر السطور التالية، حيث ينتظر عشاق الساحرة المستديرة في الوطن العربي موعد مباراة الأهلي والرجاء المغربي في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا على مركب محمد الخامس.

موعد مباراة الأهلي والرجاء اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2023

ودائمًا ما تحظى مواجهات الفريقين بندية وإثارة فنية ونتائج معلقة حتى الثواني الأخيرة إلى جانب الأجواء الجماهيرية الممتعة.

وكان المارد الأحمر قد حقق الفوز في لقاء الذهاب على استاد القاهرة بهدفين دون رد، سجلهما قلب الدفاع محمد عبدالمنعم والبديل حمدي فتحي.

وتبدو مهمة الأهلي أسهل رقميًا نظرًا لفارق الهدفين ولكن الرجاء يمتلك عناصر مميزة وأجواء جماهيرية قد تساعده على العودة.

توقيت مباراة الأهلي والرجاء سيكون عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر والسعودية وذلك بعد إعلان التوقيت الصيفي في القاهرة.

وتلعب مباراة الرجاء والأهلي اليوم السبت وسط ترقب جماهيري كبير.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء في إفريقيا

بين سبورت هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء في إفريقيا وتوفر تغطية حية مباشرة إلى جانب استيديو فني يضم نجوم الكرة العربية السابقين.

كما يمكن متابعة المباراة على القناة الأرضية المغربية والتي تخصص فقرات فنية متنوعة مع وجود مراسلين من الملعب.