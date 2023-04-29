مشاهدة مباراة الاهلي والرجاء بث مباشر يلا شوت الآن في دوري أبطال إفريقيا

مشاهدة مباراة الاهلي والرجاء بث مباشر يلا شوت الآن في دوري أبطال إفريقيا، تقترب مواجهة الأهلي المصري والرجاء المغربي في إطار منافسات دور الـ8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث يتطلع عشاق كرة القدم في مصر والمغرب لمعرفة القناة الناقلة للمباراة، وذلك لمتابعة الأحداث المثيرة التي ستشهدها المباراة، والتي تحمل الكثير من الأهمية في البطولة.

ومن المتوقع أن تبث المباراة على العديد من القنوات الرياضية المحلية والعالمية، ومن بينها قنوات beIN Sports، وستكون المباراة متاحة أيضًا على منصات البث المباشر عبر الإنترنت مثل beIN Sports Connect وغيرها.

وتترقب الجماهير العربية هذه المواجهة المثيرة بين الفريقين الكبيرين، والتي تأتي في إطار المنافسات الحاسمة في دوري أبطال إفريقيا، ويسعى كل منهما إلى تحقيق الفوز والانتقال إلى المراحل المتقدمة في البطولة، ما يجعل هذه المباراة حدثًا رياضيًا مهمًا ينتظره العديد من عشاق كرة القدم في العالم العربي.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء في دوري الأبطال

سيتم نقل مباراة الأهلي والرجاء في إطار منافسات دور الـ8 من بطولة دوري أبطال إفريقيا، عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، الناقل الحصري للبطولة. وستقوم قناة "beIN Sports HD 4" المخصصة لنقل الفاعليات الإفريقية، بنقل المباراة مساء اليوم السبت، لتكون المصدر الرئيسي لمتابعة هذه المباراة المهمة.

وتترقب الجماهير العربية هذه المواجهة المثيرة بين الأهلي المصري والرجاء المغربي، والتي تحمل الكثير من الأهمية في بطولة دوري أبطال إفريقيا، ويسعى كل فريق إلى تحقيق الفوز للانتقال إلى المراحل المتقدمة في البطولة. وتعد شبكة "بي إن سبورتس" الخيار الأمثل لمتابعة المباريات الرياضية الهامة في العالم العربي، بفضل تغطيتها الشاملة للأحداث الرياضية وجودتها العالية في البث المباشر.

صراع متجدد يجمع بين العملاقين في قمة هذا الدور من البطولة، فكلاهما يبحث عن الفوز وحسم التأهل للدور المقبل وبالأخص صاحب الأرض الذي يريد تعويض خسارته في الإياب ومصالحه جمهوره.

وكان الرجاء الرياضي قد خسر من الأهلي المصري في لقاء الذهاب بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت الأسبوع الماضي على أرضية استاد القاهرة الدولي.

يظهر المارد الأحمر في الفترة الأخيرة بصورة مميزة للغاية، فهو استطاع الإطاحة بالخصم في الذهاب بهدفين ليعطي الفريق دفعة كبيرة وتحفيز لهذه الموقعة التي ستكون بالدار البيضاء اليوم وسط حشد كبير من جمهور الخصم.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء | اضغط هنــــا

ويعتبر سجل النادي المصري أمام الرجاء مميز في اللقاءات التيجمعت الفريقين في المغرب في الأدوار الإقصائية، إذ لم يتذوق الأهلي طعم الخسارة خلال آخر 21 عامًا سوى مرة واحدة فقط كانت عام 2002م.

وتقابلا الأهلي المصري أمام الرجاء في نسخة 2022 بدور المجموعات ليخسر بهدفين لهدف، بينما في موسم 2005م انتهى اللقاء بين الفريقين بالتعادل بهدف لكل منهما في دور المجموعات، وتقابل العملاقين في النسخة الماضية وتعادل الأهلي في المغرب بهدف لكل منهما ليتأهل للدور المقبل.

ويسعى المارد الأحمر الذي حضر لهذه الموقعة بتركيز تام وبحذر شديد للحفاظ على سجلة المميز، حيث عمل المدير الفني للأحمر مارسيل كولر بكل قوة في التدريبات لمحاولة دخول اللقاء بمعنويات عالية لتقديم أداء مميز يحاول من خلاله خطف الفوز والعبور لنصف النهائي لمواصلة المنافسة بقوة على اللقب.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء | اضغط هنــــا

وفي نفس السياق، ستكون هذه الموقعة غاية في الأهمية بالنسبة للرجاء وضغط كبير بنفس الوقت على اللاعبين المطالبين بالانتصار لمصالحة جمهوره، كون الفريق يعتبر من أفضل الفرق هذا الموسم في دوري الأبطال وبالأخص في دور الإياب فهو لم يتلقى أي خسارة إلا في الدور الإقصائي بالذهاب أمام الأحمر.

واستعد الفريق المغربي لهذه الموقعة بكل قوة وحشد المدير الفني للرجاء منذب الكبير بجميع أسلحته الفتاكه لمحاولة اقتناص الفوز وقلب الطاولة على الأهلي من التأهل للدور المقبل، كون الفريق يحتاج إلى تسجيل 3 أهداف فأكثر للعبور مباشرة بشرط عدم دخول أي هدف في مرماه، أو هدفين دون رد للجوء لركلات الترجيح.