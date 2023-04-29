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بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء يلا شوت اليوم في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء يلا شوت اليوم في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

بث مباشر
بوابة الفجر

بث مباشر الآن.. مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء يلا شوت اليوم في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، تتجه أنظار جماهير الكرة المصرية مساء اليوم السبت لمتابعة مباراة الفريق الأول بالنادي الأهلي أمام نظيره الرجاء المغربي في إطار إياب دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتقام مباراة الأهلي والرجاء المغربي في دوري أبطال إفريقيا اليوم السبت في تمام الساعة العاشره مساء بتوقيت القاهرة والثامنة مساء بتوقيت المغرب.

وكان الأهلي حسم نتيجة مباراة الذهاب على ملعب استاد القاهرة الدولي بهدفين نظيفين السبت الماضي.

وتذاع مباراة الأهلي والرجاء المغربي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الرياضية مواجهة الأهلي والرجاء المغربي ضمن إطار منافسات إياب دور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء يلا شوت اليوم في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

وكما تذاع مباراة الأهلي والرجاء المغربي عبر  القنوات المفتوحة عبر قناة الرياضية المغربية TNT الأرضية المفتوحة داخل المغرب فقط.

ويقدم موقع الفجر الرياضي لجماهير النادي الأهلي في السطور التالية تردد القناة المغربية المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي والرجاء في دوري أبطال إفريقيا، على قمر صناعي نايل سات.

التردد: 11513.
الاستقطاب: 11513.
معدل الترميز: 27500.
تصحيح الخطأ: 2/3.
 

كما تذاع المباراة عبر قناة بين سبورت 4 المشفرة والتردد هو

التردد: 11054.
الاستقطاب: أفقي H.
الترميز: 27500.
تصحيح الخطأ 2/3

مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء يلا شوت اليوم في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

بدأت الجماهير في التوافد على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس، والذي يستقبل مباراة قوية ومنتظرة بين الرجاء المغربي صاحب الأرض والجمهور، وضيفه الأهلي، في إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء | اضغط هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والرجاء | اضغط هنــــا

ويضرب الأهلي موعدا قويا مع نظيره الرجاء المغربي في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت أبو ظبي، الساعة العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

وكان الأهلي تفوق في الذهاب على ملعب القاهرة الدولي، بهدفين دون رد، سجلهما محمد عبد المنعم وحمدي فتحي.

مشاهدة مباراة الأهلي والرجاء يلا شوت اليوم في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

وفي مباراة اليوم، يبحث الرجاء عن تحقيق انتصاره الأول على الأهلي في دوري أبطال إفريقيا منذ ما يقرب من 21 عاما، حيث يرجع آخر فوز له على المارد الأحمر إلى أغسطس 2002، عندما انتصر 2 / 1 على ذات الملعب.

وفشل فريق الرجاء المغربي في تحقيق أي انتصار على الأهلي خلال مبارياتهما السبع الأخيرة في كافة المسابقات القارية، والتي شهدت تحقيقه تعادلين وهزيمته في 4 لقاءات.

كما خسر الرجاء أمام الأهلي في مباراة كأس السوبر الإفريقي بركلات الترجيح في العاصمة القطرية الدوحة عام 2021، عقب انتهاء الوقت الأصلي بينهما بالتعادل بهدف لكل فريق.

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